Floriana Secondi, il compagno Angelo “Eliminazione? Era indifendibile”/ “L’ha pagata”

Floriana Secondi è stata l’eliminata dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022 e ha lasciato definitivamente il gioco. Mentre è in viaggio verso l’Italia, il suo compagno Angelo è nuovamente ospite a Pomeriggio 5 dove ha detto la sua su questa eliminazione, rilasciando dichiarazioni inaspettate. Angelo, infatti, ha ritenuto giusta l’uscita della sua compagna: “Non è che un compagno deve difendere per forza a spada tratta la sua donna. Ad un certo punto era indifendibile! – ha ammesso l’uomo, spiegando il motivo di queste sue dichiarazioni – Floriana ha litigato con più di qualche persona e per questo alla fine gliel’hanno fatta pagare.” Il carattere troppo impulsivo di Floriana sarebbe dunque stato il motivo principale della sua eliminazione, secondo Angelo.

FLORIANA SECONDI ELIMINATA DALL'ISOLA DEI FAMOSI/ "Torno ad abbracciare mio figlio!"

Floriana Secondi eliminata, il compagno Angelo: “L’Isola ha perso un personaggio importante”

Nonostante il duro giudizio sul suo comportamento all’Isola, Angelo ha tenuto a sottolineare che l’uscita di Floriana non sarà una buona cosa per il programma: “Io sono molto dispiaciuto così come il figlio Domiziano di quanto accaduto. Secondo me l’Isola comunque ha perso un personaggio importante”. Floriana dovrebbe rientrare a Milano domani sera ma Angelo non ha ancora pensato ad una sorpresa per riaccoglierla: “Probabilmente sarà in studio lunedì e quindi la vedrò direttamente martedì.” ha concluso l’uomo a Pomeriggio 5.

