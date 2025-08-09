Floriana Secondi racconta la gioia e lo stupore che provò quando scoprì, in età adulta, di avere un fratello:" Ci somigliamo molto e poi..."

Forse non tutti sanno che Floriana Secondi ha un fratello che ha scoperto e ritrovato solo in età adulta. In questi anni, l’ex vincitrice del Grande Fratello, si è dunque riavvicinata ad un suo strettissimo famigliare, della cui esistenza non era a conoscenza. Ma chi è e cosa sappiamo del misterioso fratello di Floriana? Pochissimo, in realtà, dato che non è un personaggio famoso e vive da tempo all’estero. Con Floriana, ovviamente, hanno riallacciato il loro legame di sangue, ma non è facile vedersi e frequentarsi come vorrebbero.

Ognuno di loro, ovviamente, ha la sua vita e ha ritmi e abitudini differenti. “Mio fratello vive a Londra, non lo vedo da 10 anni”, ha raccontato Floriana Secondi in una bella intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo, ospite de La Volta buona.

Oltre al fratello, Floriana Secondi ha anche una sorella, che ha due bambine, le sue amabili nipotine. Insomma, se l’infanzia dell’ex gieffina è stata difficile, oggi non si può dire che manchi l’amore nella sua vita.

Anche la popolarità, sicuramente, l’ha aiutata a farsi conoscere ed apprezzare da una moltitudine di persone. Dopo il successo al Grande Fratello, infatti, Floriana è diventata molto popolare e famosa dentro e fuori il palcoscenico televisivo. “All’inizio questa popolarità mi ha travolta”, ha raccontato in una intervista. Un’ondata di affetto piacevole, ma coi suoi risvolti negativi.