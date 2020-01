Floriana Secondi imita la gallina a Domenica Live/ Video: smorfie contro Paola Caruso

Momento di puro trash, oggi, nel corso della puntata di Domenica Live quando Floriana Secondi, chiamata in qualità di ospite a scontrarsi con Paola Caruso, sostenendo il suo ex Moreno Merlo, si è dilettata nell’imitazione della gallina, spiazzando tutti. Tra le due donne sarebbero partite delle offese reciproche quando all’improvviso, l’ex gieffina, alzandosi dalla sua postazione ha iniziato ad imitare il pennuto schierandosi davanti alla Caruso e dando vita ad un siparietto inaspettato. Il video sta già facendo il giro del web destinato a diventare virale e sui social sta già spopolando tra coloro che si domandano cosa abbia spinto la Secondi a tale reazione. Il blogger Marco Ferraglioni, di fronte alla visione della scena ha commentato su Twitter: “Se questa è TV? Mi chiedo come può un Direttore di rete approvare il degrado dei contenuti di #domenicalive di @carmelitadurso ecco perché gli ascolti sono un pianto #florianasecondi #paolacaruso”. Tra i vari account contenitori di video trash (e questo ne rientra pienamente nella categoria a pieno titolo) anche quello di Trash Italiano che su Instagram ha postato il video: “Con questa abbuffata di trash sto bene almeno per 4-5 mesi!!! Grazie”, ha commentato ironico l’ex Velino Pierpaolo Petrelli. E c’è, infine, chi ipotizza l’approdo prossimo del video con Floriana Secondi in versione gallina a “I nuovi mostri”, la rubrica di Striscia la Notizia.

Visualizza questo post su Instagram MA COS’È ✈️✈️✈️✈️ #DomenicaLive Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 26 Gen 2020 alle ore 8:36 PST





