Floriana Secondi in piena crisi, eliminata dall’Isola dei Famosi?/ Tanto forte quanto fragile

L’avventura di Floriana Secondi a L’Isola dei Famosi 2022 potrebbe essere già finita. L’ex concorrente del Grande Fratello sembra non tollerare più nessuno, sempre pronta a esplodere improvvisamente. Quello che emerge dalla sua avventura è la poca tolleranza che invece aveva molto spesso evidenziato come una delle sue caratteristiche principali. Sono infatti anni che Floriana chiede una nuova chance in un reality show ma fino a questo momento sembra non averla colta al massimo. Certo è che molti dei suoi atteggiamenti sono unicamente dettati da un carattere esplosivo che avevamo già notato quando era nella casa più famosa della televisione.

Eppure sta riscuotendo grande successo da parte del pubblico che la inneggia sui social e spera di vederla ancora a lungo nel programma. Di certo la presenza di personaggi frizzanti come lei sta animando un’edizione che fino a questo momento è stata un pochino debole sotto diversi punti di vista. Certo è però che non potrà continuare così con la necessità di trovare un nuovo equilibrio in un programma dove si sta creando più nemici che amici.

Floriana Secondi, un momento difficile a L’Isola dei Famosi

Floriana Secondi ha avuto un percorso intricato in questa edizione dell‘Isola dei Famosi, nella quale ha avuto dei problemi con i compagni già dalla prima puntata. Sin dall’inizio la partecipazione di Floriana è stata in bilico e controversa, la naufraga infatti è subito mandata nella Playa Sgamada con tanta delusione. Anche in quel contesto Floriana ha avuto delle discussioni e dei conflitti con il gruppo, litigando con Jovana e Marco per vari motivi. Floriana infatti accusava Marco Melandri di proteggere troppo Jovana, che non si impegnava abbastanza per il gruppo. Ma le ultime notizie riportano che Floriana potrebbe presto abbandonare l’Isola dei Famosi in seguito allo scontro con tutto il gruppo dei naufraghi. Floriana era stata eliminata dalla Playa Accopiada per poi rientrare nel gioco in coppia con Clemente Russo, ma ora minaccia di nuovo di voler andare via. La delusione della prima eliminazione l’aveva portata a pensare di lasciare l’Hoduras, ma la sua amica presente in studio in quell’occasione era riuscita a far ragionare Floriana.

La naufraga è molto esuberante e impulsiva, per questo motivo ha reagito in maniera esagerata all’ultima nomination. Lory e Marco, prima di approdare nell’Isola Sgamada, hanno deciso di dare il consueto bacio di Giuda alla coppia formata proprio da Floriana e Clemente, mandandoli direttamente in nomination. L’ex pugile ha accettato la nomina, ma Floriana è esplosa in rabbia per essere stata mandata al televoto evitando anche di commentare la scelta dei compagni. Il gruppo in questo momento appare privo di equilibrio, poichè i conflitti si fanno sempre più forti, anche a causa delle difficoltà date dalle limitazioni e privazioni subite come naufraghi. Vediamo chi vincerà il televoto tra la coppia Clemente Floriana e Ilona Nicolas, lo scopriremo solo durante la prossima trasmissione in prima serata con la conduttrice Ilary Blasi. Il pubblico a casa avrà l’ultima parola sulla coppia che dovrà rimanere in gioco!











