Floriana Secondi, infanzia in orfanotrofio/ “Ho avuto due aborti, mi dissero che…”

Floriana Secondi, una delle naufraghe dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi, malgrado abbia fatto vedere finora tutta la sua forza, il coraggio e la grinta, in realtà ha alle spalle un passato caratterizzato da vari drammi. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip è oggi mamma di Domiziano, il figlio avuto nel 2008 e frutto dell’amore con l’ex compagno Mirko Fantini dal quale si è separata pochi anni dopo la nascita del bambino. Tuttavia, la naufraga ha vissuto per ben due volte il dramma dell’aborto, come raccontato dalla stessa naufraga: “Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite”.

Una parentesi molto dolorosa della sua vita che Floriana ha deciso di condividere con gli altri compagni di avventura ai quali ha svelato che difficilmente potrà diventare ancora mamma ma soprattutto ha parlato di un secondo aborto, ancora una volta molto doloroso: “In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine”.

La difficile infanzia in orfanotrofio

La vita di Floriana Secondi è stata tutt’altro che rose e fiori. Sin dalla sua infanzia, infatti, l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi ha dovuto fare i conti con alcune problematiche molto gravi, tra cui la tossicodipendenza della madre che l’ha portata a vivere in orfanotrofio. Proprio con la donna che l’ha messa al mondo non ha avuto un rapporto semplice, ma fortunatamente la Secondi ha potuto contare sul legame forte con una sua sorella.

A proposito del rapporto con la madre, Barbara d’Urso durante la trasmissione Domenica Live cercò invano di far ricongiungere la donna a Floriana ma senza successo: “Floriana non mi vuole vedere veramente. Non ci vuole niente a citofonare, tutti sanno che abito qui. E poi una cosa: mica sei Monica Bellucci che te l’atteggi. Finiscila poi di dire che ti ho rotto il naso, la natura ti ha fatto il naso così a patata”, aveva commentato la donna, puntando il dito contro la figlia, “lei non va in tv per me, ma per lei, per l’audience. Ma andasse a zappare la terra visto che nella sua vita non ha mai lavorato”. Parole che avevano contribuito a riacutizzare ulteriormente le ferite dell’ex gieffina.

