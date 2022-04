Floriana Secondi “L’Isola? Non è quello che mi aspettavo”/ “Debilitata da certe cose”

Floriana Secondi torna a parlare di Isola dei Famosi. L’ex naufraga, che ha scatenato non poche polemiche in Honduras e in Italia, è ospite di Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 e spiega a lei e ai suoi analisti il motivo del suo malcontento riguardante il reality. “Non è l’Isola che mi aspettavo di fare. – ha annunciato la Secondi – Non volevo fare il gioco delle coppie, fin dall’inizio sono stata un po’ debilitata da alcune situazioni…”

In studio c’è anche Antonio Zequila, suo ex compagno d’avventura all’Isola, con il quale discute proprio in merito ad alcune sue dichiarazioni. “Hai detto di me che ho la ‘sindrome dell’ingrato’, non è affatto così! – sbotta Floriana – Sei una brutta persona, l’ho detto pubblicamente e lo dico anche qui!”

Floriana Secondi: “L’Isola? Non era il reality che mi aspettavo di fare”

Cos’è dunque che non è andato come previsto all’Isola dei Famosi? Floriana Secondi spiega che si era preparata ad affrontare un reality che puntava sulla forza fisica ma che, una volta arrivata, si è ritrovata in una situazione ben differente: “Non avevo capito che era un programma registrato, nonostante il lavoro dei cameramen, che dà al pubblico circa tre ore. Pensavo che se ci fosse stata una discussione con Antonio, ad esempio, sarebbe stato mostrato il capo e la coda, invece così non era.” ha raccontato infine l’ex naufraga a Pomeriggio 5.

