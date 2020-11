Floriana Secondi “Mia madre? Non ci sentiamo”/ Barbara D’Urso lancia appello…

Floriana Secondi torna a parlare della madre a Pomeriggio 5. È stata Barbara D’Urso a chiedere all’ex concorrente del Grande Fratello in che rapporti è ora con la madre dopo i problemi passati. «Mi volevate buttare giù? Ci siete riusciti», ha esordito dopo il servizi che il programma ha realizzato su di lei. «Non ci vediamo e non ci sentiamo. Provo ogni tanto a chiamare… Forse è una cosa nata così e che finirà così. Non siamo mai state vicine», ha raccontato in collegamento con la conduttrice. Quest’ultima le ha chiesto: «Lo sai che in questi anni ho fatto di tutto affinché faceste pace. Tu provi a chiamare lei ma non ti risponde?». Floriana Secondi ha raccontato di aver fatto una videochiamata allargata. «Lei era molto ironica e simpatica, era contenta. Ho provato a richiamarla qualche giorno fa, mi andava di sentirla, ma non mi ha risposto». Raffaele Tonon allora le ha fatto i complimenti: «Dopo le parole che ho sentito, ancora persevera nel voler avere un rapporto».

APPELLO DI BARBARA D’URSO ALLA MAMMA DI FLORIANA SECONDI

«Io personalmente avrei chiuso ogni comunicazione», ha dichiarato Raffaele Tonon a Pomeriggio 5. «Non so come sta, magari ho sbagliato il momento», ha replicato Floriana Secondi. «Sono la figlia biologica, voglio dire che non abbiamo mai vissuto insieme e non ha mai avuto la necessità di darmi un abbraccio, quindi non vedo perché dovrebbe fingere ora». Patrizia Groppelli le ha fatto i complimenti anche per il fatto che cresce da sola suo figlio: «Tu devi essere fiera di aver cresciuto da sola quel bambino meraviglioso. Fregatene a questo punto di tua madre, anche se è brutto dirlo». Floriana Secondi allora, in collegamento con Barbara D’Urso, ha spiegato: «A volte sento che per i problemi che ho avuto mio figlio può risentirne, perché vedo che ho dei limiti con il mio bambino, nonostante gli sforzi. Allora penso esistano solo dei genitori incapaci di amare per vari motivi». E infatti Barbara D’Urso si è subito agganciata all’ultimo concetto: «Molte volte i figli devono anche capire che alcune mamme non sono proprio capaci di esserlo. Magari oggi ti vede e decide di chiamarti, in un momento così difficile è meglio non avere rimpianti».



