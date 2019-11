Floriana Secondi/ “Mio film a luci rosse? Divulgate foto personali ma è tutto falso”

Torna allo scoperto Floriana Secondi. L’ex concorrente del Grande Fratello, una delle più amate nella storia del reality show di casa Mediaset per la sua genuinità e simpatia, è recentemente finita al centro delle voci di gossip a causa della storia d’amore passata con Daniele Pompili, conclusasi in maniera brusca, e le presunte “minacce” di un film a luci rosse. Attraverso la propria pagina Instagram la Secondi ha pubblicato un lungo post/sfogo, in cui si è rivolta ai propri follower scrivendo: “Chiedo alle persone che mi seguono da anni e che hanno simpatia o stima per me, di avere pazienza nel giudicare senza conoscere la mia totale versione dei fatti … IO SONO SEMPRE la FLO che avete apprezzato negli anni … non avrei mai voluto in un momento così bello della mia vita subire ancora violenze, cattiverie di questo genere. Ho sempre preferito dedicare il mio prezioso tempo a mio figlio o a prove che mi danno la possibilità di poter sempre imparare, migliorare, crescere”.

FLORIANA SECONDI: “ABBIATE PAZIENZA, LA VERITA’ PAGA SEMPRE”

La Secondi non nomina mai il suo ex, ma tenendo conto delle notizie di cronaca recenti, nonché della fresca ospitata a Domenica Live, è logico pensare che le sue parole siano rivolte appunto all’ex compagno: “Senza nessuna ragione valida – prosegue la Secondi su Instagram, pensiero che noi copiamo/incolliamo – una persona spregevole che avevo con molta fatica allontanato/bloccato dalla mia vita si ripresenta violentemente per mezzo stampa ad infangare e screditare la mia persona ma anche donna e con tristezza anche madre divulgando foto false con promessa di un film a luci rosse truffando gli utenti perché a pagamento (nei suoi portali) dove annunciava l’uscita di un mio film con lui a luci rosse ….dopo due settimane ( che sono già passate..non è uscito nulla) ovvio io non l’ho mai fatto !!!!!”.

La Secondi sottolinea quindi come l’ex compagno stia semplicemente pubblicando “menzogne sul mio conto con screening falsi con sua personale interpretazione”. Quindi l’ex concorrente del Grande Fratello conclude il suo lungo sfogo spiegando di essere pronta a spiegare ogni cosa “abbiate pazienza come sto cercando di trovarla io – chiosa – la verità paga sempre tardi ma paga”.





