Floriana Secondi/ “Non ho nulla contro l’ omosessualità” e su Pompili…

Floriana Secondi torna a difendersi sui social dopo le dichiarazioni rilasciate nel salotto di Barbara D’Urso circa una sua presunta relazione con Daniele Pompili. La ex vincitrice del Grande Fratello 3 proprio a Domenica Live ha voluto precisare che tra lei e Daniele non c’è mai stata alcuna storia d’amore, anzi ha dichiarato: “Lui è omosessuale Non c’è nulla di male. Io sposo il mondo gay so quanta difficoltà c’è dietro ogni cosa. Avevo capito, anche quando siamo stati insieme, che c’era un problema. Lui alla madre mi ha presentata come fidanzata, pensavo fosse per di nascondere il suo modo di vivere”. A distanza però Pompili ha fatto sentire la sua voce sui social: “Andrà in onda una mia clip e voglio vedere cosa avrà da dire Floriana dopo tutte le prove che ho tirato fuori. Magari si inventerà che i messaggi sono finti?” – precisando anche di essere in possesso di tantissimi messaggi scambiati proprio con Floriana che smentirebbero la sua versione “ci sono centinaia di messaggi vocali e di testo che testimoniano tutto il contrario di quello che dice”. Dove sta la verità? Sta di fatto che in queste ore la ex gieffina ha pubblicato un lunghissimo post su Instagram in cui ha voluto chiarire il suo pensiero sull’omosessualità.

Floriana Secondi: “ognuno è libero di fare ciò che vuole, con chi vuole”

Floriana Secondi e l’omosessualità. A distanza di alcuni giorni dalle sue dichiarazioni a Domenica Live sulla presunta relazione con Daniele Pompilli, la ex concorrente del Grande Fratello ha voluto rispondere a chi l’ha sta accusando di omofobia. Con un lungo post pubblicato su Instagram ha messo i puntini sulle i dicendo: ” Ribadisco, a chiarimento definitivo dei mistificatori titoli di omofobia abbinati al mio volto e a frasi da me pronunciate, che non ho nulla contro l’ omosessualità: ognuno è libero di fare ciò che vuole, con chi vuole”. La Secondi ha voluto precisare che la frase “io lo sfondo” pronunciata durante la sua chiacchiera in tv “è riferita solo alla persona, e a prescindere dai suoi orientamenti sessuali, che ha annunciato falsamente la imminente pubblicazione di un mio filmino pornografico ed hard insieme a lui e, per rendere minimamente veritiera la notizia negli ambienti ove è meglio conosciuto, non ha esitato a pubblicare due scatti rubati di un servizio fotografico che abbiamo fatto insieme nel 2013 e di cui non ho mai autorizzato, neppure il fotografo ufficiale, la pubblicazione”

Floriana Secondi: “il Sig. Pompili e ben noto e si esibisce in video pornografici”

Ma non finisce qua, visto che nel lungo post pubblicato su Instagram, Floriana Secondi smentisce non solo la notizia data dal presunto ex fidanzato Daniele Pompili, ma lo accusa rivelando: “il Sig. POMPILI è ben noto e si esibisce in video pornografici. Essendo totalmente estranea agli ambienti della pornografia, sia eterosessuale sia omosessuale sia bisessuale, è mio diritto pretendere che il mio nome non venga utilizzato, per di più falsamente, per pubblicizzare il profilo hard di nessuno, Pompili compreso”. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello rivela anche che della faccende se ne occuperà a breve la Magistratura, ma ne ha anche per chi si occupa di informazione: “coloro che intendono fare informazione sarà agevole comprendere che il mio diritto a non essere falsamente indicata quale attrice porno, non ha nulla a che vedere con l’omofobia invocata da chi, per distogliere l’attenzione dalla ormai disvelata e reiterata falsità delle notizie che pubblica, e non avendo alcun argomento per replicare alle mie contestazioni, si presenta con le vesti della vittima indifesa mentre è carnefice e come tale, ancora falsamente, mi attribuisce odiosi, inesistenti e mai pensati profili di omofobia, proprio a me!!!”.

