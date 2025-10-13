Floriana Secondi si scaglia contro Jonas Pepe al Grande Fratello: "Se mi dicevi 'stic***i a me, ti davo una capocciata in faccia"

Gli animi si stanno riscaldando al Grande Fratello 2025 targato Simona Ventura e nei giorni scorsi è stata sfiorata una rissa tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF e nella puntata di questa sera si è parlato di quello che è successo i due concorrenti hanno provato a spiegare perché hanno avuto un atteggiamento così aggressivo, è stato necessario l’intervento degli altri inquilini per separali, e ammesso che seppur non vadano d’accordo cercheranno di soprassedere ed evitare altre scende del genere. Del resto tutto è nato per un forno accesso.

Tuttavia nonostante le giustificazioni e i chiarimenti il comportamento dei due concorrenti non è piaciuto ai tre opinionisti del Grande Fratello soprattutto Floriana Secondi ha attaccato duramente Jonas Pepe: “Tu sei di Roma e io da romana de Roma ti dico primo che al secondo stica*zi ti davo una capocciata in faccia. Secondo, hai cominciato te perché sei tu che lo hai provocato…sei saccente…e non basta leggere due libri e sentirsi intelligente.”

Grande Fratello 2025, Jonas Pepe attaccato da Floriana Secondi: “Troppo pesante”

Jonas Pepe attaccato da Floriana Secondi al Grande Fratello ha replicato: “Accetto la critica ma è un po’ pesante.” A questo punto Floriana ha cercato di abbassare un po’ i toni e spiegarsi meglio: “Si perché sei intelligente è una critica e un consiglio. E poi chi stabilisce chi deve stare in Casa, tu?” Floriana si è scagliata contro Jonas mentre Ascanio Pacelli ha attaccato Omer Elomari: “Mentre urlavi hai detto che hai alzato la voce come un uomo…. Ma io che nella mia edizione ho dato uno schiaffo ad un altro concorrente di cui mi pento ti dico che nessun uomo urla in faccia ad una donna o ad un altro uomo.”

