Floriana Secondi, video hard su OnlyFans/ “Ricattata e sotto torchio, lui viscido…”

Floriana Secondi protagonista di un piccolo “giallo”, che riguarda la sua presenza su OnlyFans. Alcune sue foto a luci rosse sono infatti finite su internet, alimentando un gossip che va avanti ormai da molto tempo. “È una storia lunghissima”, spiega infatti l’ex gieffina a Live non è la d’Urso. “Non so dove cominciare e non ho il dono della sintesi, su questa situazione – spiega Floriana – ci sono delle denunce in corso, tantissime situazioni che vanno risolte immediatamente; sono anni che tralascio certe situazioni – aggiunge l’ospite di Barbara d’Urso – ma è arrivato il momento di mettere un punto a questa storia”. Floriana si riferisce ad alcune immagini che la ritraggono in atteggiamenti intimi con un uomo, una persona che definisce come “l’essere più viscido che io abbia mai conosciuto nella mia vita, l’essere più meschino, spregiudicato, arrivista, il soggetto più brutto che io abbia mai conosciuto e gli faccio un complimento”.

Floriana Secondo: “Le immagini hard? Ero…”

La vicenda relativa alle foto rubate, spiega Floriana Secondi a Live Non è la d’Urso, “è una storia lunghissima di tanti anni fa e di ricatti”. Oggi, però, spiega di volersi finalmente scagionare e prendere le di stanze da quella persona e quelle foto: “sono una mamma”, spiega infatti l’ex gieffina, “e non vedo nulla di male nel mondo della pornografia, ho tanto rispetto per chilo fa, per chi riesce a dare delle emozioni a chi guarda”; quello che è accaduto a lei, però, è ben diverso e riguarda alcune foto scattate per un servizio giornalistico: “era un fotografo di Playboy, era una storia… Ero stata messa in mezzo, c’erano interessi personali, una casa, mio figlio, (ero, ndr) ricattata e sotto torchio. Però – spiega Floriana Secondi – siccome continuavamo a spingere questa storia che io e questo soggetto eravamo fidanzati e nessuno ci credeva in Italia, e i direttori dei giornali non hanno voluto prendere queste foto, il fotografo venne dicendo ‘è da tempo che lavoriamo gratis per voi’; […] disse ‘esageriamo con queste foto'”. Floriana parlerà di questa storia in una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, fornendo al pubblico tutti i documenti in suo possesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA