FLORIANA SECONDI, VIDEO SCHERZO IENE/ Scontro sulla hit estiva: “Ahò, chi ca*zo sei?”

Floriana Secondi è la vittima dello scherzo de Le Iene di oggi, martedì 16 febbraio 2021. Dalle anticipazioni del programma di Italia Uno possiamo evincere una sola cosa: ci sarà da divertirsi. Ma cosa hanno architettato questa volta gli autori del programma Mediaset? L’ex concorrente – e vincitrice – del Grande Fratello 3 è impegnata nella registrazione di quella che sembra essere, almeno nelle intenzioni, una hit musicale estiva: lo si capisce dal fatto che Floriana canti “Se mi vedi abbronzata sotto l’ombrellone“. Peccato che al momento di incidere non tutto fili liscio: c’è infatti chi non perde occasione di far notare a Floriana la sua scarsa attitudine musicale. In sala registrazione, infatti, fa capolino una ragazza dai capelli biondi che non sembra apprezzare lo stile di Floriana: “Oh, ti chiami Flo…cerca di trovare un flow. Due parole le devi dire a tempo a dai…“. La vulcanica Floriana, però, non sembra essere cambiata di una virgola rispetto ai tempi del Grande Fratello e la sua reazione è a dir poco “esuberante”…

FLORIANA SECONDI VIDEO SCHERZO IENE

“Ahò, ma chi caz*o è questa? Uscimo dai!”: ha inizio così lo scontro che vedrà protagonista Floriana Secondi nello scherzo de Le Iene Show in onda oggi su Italia Uno. La vincitrice della terza edizione del GF non manca di far notare che la sua interlocutrice ha “i pantacollant fucsia, mia madre quando va’ a batte si veste meglio!”. Tra le due ha inizio così un duello senza esclusione di colpi: Floriana apostrofa la ragazza come “ciociara ripulita”, “Baby K” e “rifatta”, prendendo di mira anche quello che a suoi dire è un “cu*o moscio”. L’altra replica a tono scatenando sempre di più la reazione di Floriana, che non a caso sul suo profilo Instagram pochi minuti fa, pubblicando il video di anticipazioni dello scherzo delle Iene, ha commentato: “Questa sera alle iene non perderti la mia sbroccata”.

