Floriana Secondi “Vincitore iIsola dei Famosi? Lory Del Santo”/ “Guendalina? Parlava alle mie spalle”

L’isola dei famosi 2022, Floriana Secondi eliminata all’ottava puntata: la reazione dell’ex naufraga

L’isola dei famosi 2022, alla sua ottava puntata in diretta, ha decretato l’eliminazione di Floriana Secondi, la quale ora palesa che avrebbe voluto proseguire il suo gioco intrapreso in Honduras, al fianco del resto dei concorrenti naufraghi. O almeno questo trapela da un intervento che Floriana, l’ultima concorrente uscente del reality made in Honduras condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionista Valdimir Luxuria e Nicola Savino, lascia intendere in un intervento post-eliminazione a L’isola dei famosi, condiviso con il web tra le stories del profilo Instagram del reality honduregno.

“Ciao a tutti, purtroppo finisce qui la mia Isola dei famosi 2022, spero di non aver deluso le vostre aspettative -dichiara Floriana Secondi nel primo intervento a caldo da ormai ex naufraga, in procinto di fare rientro in Italia-. Io ce l’ho messa tutta, non potevo fare altro che essere me stessa, la vulcanica Floriana di sempre”. L’intervento di Floriana Secondi poi prosegue con la concorrente uscente de L’isola dei famosi, che fa un pronostico sul vincitore dell’attuale edizione in corso del reality honduregno, sulla base della sua preferenza espressa sul cast: ” La mia vincitrice? Ovviamente Lory Del Santo. La trovo una donna estremamente profonda, sensibile, leale”. Poi però passa a lanciare un affondo a distanza ad una naufraga nemica, che ha segnato in negativo il suo percorso intrapreso a L’isola dei famosi 2022.

Floriana Secondi e l’affondo ai danni della naufraga de L’isola dei famosi, Guendalina Tavassi

Nel suo intervento rilasciato a margine della sua eliminazione a L’isola dei famosi 2022, quindi, Floriana Secondi rilascia delle dichiarazioni a distanza piuttosto critiche su una dei naufraghi più amati dal popolo del web del reality in corso. Si tratta di Guendalina Tavassi, che ha esordito nella sua avventura honduregna in coppia con il fratello Edoardo Tavassi. “Mi è dispiaciuto avere avuto una nemica come Guendalina Tavassi, ho saputo da tutto il gruppo -fa sapere tra le nuove stories sul profilo Instagram de L’isola dei famosi 2022- che mi parlava alle spalle e ci sono rimasta molto male di questo”.

Al di là della sua avventura intrapresa a L’isola dei famosi, ormai finita, Floriana Secondi poi risponde ad un curioso quesito posto dal web. Gli internauti le chiedono cosa tornerà a mangiare non appena rientrata in Italia, dopo aver patito a lungo la fame al reality honduregno, e la risposta di Floriana Secondi non tarda ad arrivare: “La pasta fatta in casa, le lasagne e le fettuccine fatte con il ragù”. Che abbia dei progetti in cantiere? La ormai ex naufraga ammette: “Non vedo l’ora di aprire il mio piccolo bar, e non vedo l’ora di stare vicino al mio compagno m ma anche vicino al mio figlio. Stanotte parto e torno da voi “.











