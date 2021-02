Floriana Secondi Vs Ciacci: “Scelto tu al mio posto”/ Spoiler sull’Isola dei Famosi?

Sfuriata senza precedenti a Pomeriggio 5 quella di Floriana Secondi. L’opinionista di Barbara D’Urso è apparsa sin da subito molto amareggiata e, tempo pochi minuti, il motivo di questo malumore è venuto a galla. Tutto parte da un sondaggio da lei fatto su Instagram in cui ha chiesto ai suoi follower se Giovanni Ciacci potesse essere per loro considerato o no un famoso. Barbara D’Urso si è detta stupita di questa domanda, palesemente una stoccata al suo opinionista. Floriana ha allora spiegato la motivazione dietro questo gesto: “Sono stata esclusa da questa cosa quando sono 3 anni che ci sto investendo tempo e denaro. Sono arrabbiata! Non ce l’ho con te Giovanni, che sei una persona buona, però hanno scelto te e me no!” è sbottata la Secondi, chiedendo poi anche l’aiuto di Barbara D’Urso.

Floriana Secondi furiosa: si sfoga con Ciacci poi si spoglia!

Floriana Secondi, come conferma poi la D’Urso, parla di un reality alle porte al quale avrebbe dovuto partecipare ma dal quale pare sia stata esclusa all’ultimo. L’ipotesi da fare non è difficile e ci porta all’Isola dei Famosi, visto che il nome di Ciacci è tra i concorrenti che quasi certamente vi parteciperanno. “Ce l’ho con quelli che hanno scelto te e me no.” continua ancora Floriana, mostrando anche i frutti degli allenamenti fatti per mettersi in forma per questa avventura. Ciacci, intanto, ammette di non capire questo suo sfogo e, cercando di calmarla, la D’Urso infine le promette un posto nel suo prossimo Grande Fratello.



