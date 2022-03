Floriana “Vaporidis con cellulare in hotel e rasoio all’Isola dei Famosi”/ Lancia sospetti sugli autori

Floriana Secondi “Nicolas Vaporidis un privilegiato” e scatta il cellulare-gate

Floriana Secondi è ancora protagonista assoluta in questa seconda puntata dell‘Isola dei Famosi 2022. Il filmato sulla lite avuta con Nicolas Vaporidis, da lei accusato di essere un ‘privilegiato’, viene spiegato dalla diretta interessata con alcuni inediti retroscena. Nel particolare Floriana racconta di presunti favoritismi della produzione nei confronti di Nicolas, che avrebbe avuto con se in albergo il cellulare a differenza di tutti gli altri concorrenti.

Floriana vs Nicolas Vaporidis "Infame ed esaurito"/ Lui: "Mi faccio da parte se..."

“Non capisco perché se c’è un regolamento che ti porta a far ritirare tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni… – ha esordito Floriana, continuando – Nicolas non usciva mai dalla stanza, aveva il telefono ed è stato per più di cinque giorni al telefono. A me non interessa se lui è sleale verso gli altri giocatori, non mi sta bene però…”

Angelo, chi è il fidanzato di Floriana Secondi/ Lei: "Lo amo ma lui non ricambia"

Floriana Secondi incastra Nicolas Vaporidis e gli autori dell’Isola dei Famosi? “Ha un rasoio elettrico”

“Ma questo non c’entra col gioco di adesso, è antecedente all’Isola!” ha replicato in studio Ilary Blasi, cercando di spostare l’argomento sulla lite dei due di qualche giorno fa. Floriana, però, continua, spiegando come questo tipo di ‘privilegio’ sia per Vaporidis continuato anche una volta iniziata l’Isola. “Io avevo chiesto di portare con me un rosario, non me l’hanno concesso. Poi però vedo che lui ha un rasoio elettrico quando a noi è stato detto che non avremmo potuto portare alcun tipo di aggeggio elettrico!” L’insinuazione arriva chiara e forte ma è Alvin a chiarire il perché di questo ‘privilegio’ per Vaporidis: “In alcuni casi certi oggetti sono concessi per funzione medica”. L’attore, dunque, ne avrebbe necessità per questioni di salute, eppure Floriana sembra mantenere ancora alcuni sospetti.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis e la malattia: demofobia e perdita di capelli/ "Dovrei curarmi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA