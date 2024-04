Floribeth Gutierrez, chi è la moglie di Giorgio Mastrota/ I figli Matilde e Leonardo e il matrimonio nel 2022

Floribeth Gutierrez, chi è la moglie di Giorgio Mastrota: i figli Matilde e Leonardo

Giorgio Mastrota è sposato dal settembre 2022 con la moglie Floribeth Gutierrez, conosciuta tantissimi anni fa e ora diventata sua compagna per la vita. Il conduttore televisivo, che oggi pomeriggio verrà intervistato da Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai1, è innamoratissimo della sua dolce metà, che ha colmato il suo cuore dopo due relazioni naufragate. La prima e la più celebre è quella con Natalia Estrada, sposata nel 1992 e dalla quale si è separato nel 1998 dopo aver avuto una figlia insieme, Natalia Junior.

La seconda relazione è quella con la modella brasiliana Carolina Barbosa, dalla quale ha avuto il secondo figlio Federico. Oggi, invece, Giorgio Mastrota è felicemente sposato con la moglie Floribeth Gutierrez. Di origini sudamericane, la donna è una stimata sciatrice e alpinista professionista e fa parte della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali. Amante degli sport estremi e dell’alta montagna, da tempo vive a Bormio, in provincia di Sondrio, con Mastrota e i loro due figli Matilde e Leonardo.

Giorgio Mastrota e il matrimonio con Floribeth Gutierrez: “Mi sono emozionato…“

Giorgio Mastrota e la moglie Floribeth Gutierrez si sono sposati a Bormio nel settembre 2022, in una cerimonia intima e privata alla quale non hanno preso parte personaggi dello spettacolo. Solo pochi intimi e amici hanno preso parte al matrimonio, celebrato nella riservatezza più assoluta ma con grandissima emozione per il popolare conduttore tv.

In un’intervista rilasciata a Chi per quell’occasione, aveva raccontato: “Quando l’ho vista entrare e passare in mezzo a tante facce amiche che non vedevo da un po’ mi sono emozionato e qualche lacrimuccia è scappata. Un classico“. Dopo 11 anni di fidanzamento, la coppia ha compiuto il passo più importante: “La nostra non è stata una scelta sull’onda dell’innamoramento iniziale come potrebbe essere per una coppia 20enne”.

