Giorgio Mastrota è sposato dal 2022 con la sportiva Floribeth Gutierrez. I due hanno due figli, Matilde e Leonardo, e si sono trasferiti in Calabria

Giorgio Mastrota sarà uno dei protagonisti della trasmissione Ciao Maschio, programma tv che andrà in scena sabato 15 Novembre 2025. L’uomo ha una famiglia ‘aperta’, quattro figli avuti da tre storie diverse ed ormai da qualche tempo è sposato con Floribeth Gutierrez, donna che ha sposato poi nel 2022. Ma andiamo a vedere meglio chi è.

Non si conoscono molte informazioni riguardo la vita privata di Floribeth Gutierrez che non è legata al mondo dello spettacolo e che ha praticato sport negli anni. La donna è nata nel 1974 ed ora ha 51 anni, in passato è stata una sportiva che ha praticato come atleta sci alpino e in particolare è stata affiliata con la FISI, ovvero Federazione Italiana Sport invernali. Nel corso di qualche intervista Giorgio ha raccontato come i due si sono conosciuti e a Fanpage ha raccontato:

“All’inizio mi ha colpito per la sua bellezza, l’ho conosciuta in palestra ed è stato un colpo di fulmine fisico. Poi però c’era anche altro, io ero reduce dal mio periodo farfallone ed ad un certo punto mi ero stufato di fare lo scapolo. Avevo 45 anni e anche Natalia me lo faceva notare che non ero più in quel mood”.

Giorgio Mastrota, il legame con Floribeth Gutierrez ed i figli

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez hanno molto in comune e anche lei era reduce da un divorzio anche se non aveva avuto figli prima della loro storia. La coppia ha due figli Matilde e Leonardo, e tutti insieme si sono trasferiti a Civita, un piccolo paesino in Calabria. Un paesino importante perchè è dove Giorgio è cresciuto da piccolo con la sua famiglia.

Una famiglia allargata per Giorgio Mastrota ma Floribeth è stata abile anche a stare insieme agli altri mariti e ad avere un buon rapporto con loro e Giorgio difatti ha spiegato senza dubbi: “Va d’accordo con Natalia e Federico e questo è importante, sono un padre molto legato a tutti i suoi figli ed è importante che la mia compagna vada d’accordo con loro”.

I due hanno intrapreso questo percorso di vita differente in Calabria e Giorgio è tornato negli ultimi tempi in tv con Casa Mastrota dove svela alcune ricette di cucina, il tutto a prezzi abbastanza bassi e con una famiglia allargata con Giorgio che ha spiegato: “Ci ho lavorato tanto ma senza sforzo”.