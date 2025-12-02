Florida e Otello Sandrelli, genitori di Stefania Sandrelli: il papà morto di cirrosi quando aveva appena 8 anni. E dopo la triste scoperta per caso

Nata nel 1946, Stefania Sandrelli è venuta al mondo in una famiglia molto unita, che già sette anni prima aveva accolto il fratello Sergio. Il papà era un perito agrario, profondamente innamorato della figlia, della quale ha potuto godere solamente per otto anni: è morto infatti nel 1954 a causa di una cirrosi che gli ha strappato la vita.

Un grande dolore per Florida, Sergio e Stefania: i quattro erano infatti molto uniti. In un’intervista al Corriere della Sera, Stefania Sandrelli ha ricordato la sua infanzia colma d’amore con i suoi genitori: “Mi mettevano in mezzo nel lettone, la mamma mi chiedeva: “A chi vuoi più bene?”. “A te” sussurravo. Poi toccava a papà e dicevo che volevo più bene a lui”.

La morte del papà, scomparso a causa di una cirrosi, non venne annunciata a Stefania, che lo scoprì solamente più tardi, sentendo i cugini parlare. Un grande dolore mai sopito: “Piansi a lungo con la testa sotto il pianoforte” ha rivelato. Prima di lasciarla, il papà le disse che avrebbe trovato come regalo una bicicletta rossa: la piccola fu mandata in campagna dalla zia e al suo ritorno il papà non c’era più.

A casa trovò però una bicicletta nuova, rossa, simbolo del grande amore del papà nei suoi confronti. Un amore purtroppo goduto troppo poco.

Florida e Otello Sandrelli, genitori di Stefania Sandrelli: “Mamma mi diceva che…”

Parlando di sua mamma Florida, Stefania Sandrelli ha rivelato le sue origini particolari: “Per i suoi dieci figli, nonno Giglio Flori scelse nomi che suonassero con il suo: Florina, Flora, Floro… Mamma aveva un gemello: Florido”.

Con la mamma, Stefania ha sempre avuto un rapporto straordinario, così come con il papà prima che morisse. In generale la Sandrelli ha sempre raccontato di aver vissuto una splendida infanzia, fino alla triste morte del papà.