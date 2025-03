Lo stato della Florida, in linea con le nuove iniziative del governo Trump per contrastare l‘immigrazione illegale negli Stati Uniti, sta pensando ad allentare le restrizioni sul lavoro minorile in vigore, in modo da promuovere la compensazione dei posti di lavoro vacanti, specialmente nei settori in cui c’è richiesta di manodopera non specializzata, come quello del turismo. In particolare l’obiettivo sarà quello di sostituire i dipendenti immigrati clandestini con gli adolescenti. Una misura che, come ha commentato il governatore Desantis, potrebbe favorire l’assunzione di personale già a partire dai 14 anni, anche in mansioni che prevedono turni di notte e nei giorni scolastici.

Usa, diffusi online password, mail e telefoni dei funzionari di Trump/ Allarme per fuga dati sensibili su web

La regola attuale invece, prevede che chi non ha raggiunto la maggiore età non può prestare servizio nella fascia che va dalle 11 di sera alle 6.30 del mattino, specialmente durante la settimana e secondo l’amministrazione statale, questa limitazione avrebbe privilegiato il lavoro di persone entrate negli Usa illegalmente, perchè disposte ad occuparsi di compiti usuranti, spesso sottopagati e svolti in orari notturni.

GROENLANDIA/ Trump, un "colonizzatore" vecchio stile che piacerebbe al socialista Pascoli

Florida apre al lavoro minorile anche di notte per contrastare l’assunzione di immigrati clandestini nei resort

La prima operazione per il disegno di legge che apre al lavoro minorile anche di notte in Florida, si è già conclusa con un totale di cinque voti a favore e quattro contrari. La misura ora andrà discussa da altri due comitati di competenza per poi approdare al Senato per l’approvazione definitiva. L’urgenza di questa misura è stata dettata dal numero sempre più ampio di richieste di manodopera da parte di aziende che operano nell’ambito del turismo, che precedentemente ricorrevano all’utilizzo di immigrati clandestini, ma ora con le nuove regole di Trump, rischiano sanzioni fino a 1000 dollari al giorno.

RIARMO UE/ Ansia da invasione di Putin? La politica è in vacanza, ci pensa la commissaria “Mary Poppins”

La necessità quindi, come ha sostenuto Ron Desantis, sarà colmata da studenti, che già a partire dai 14 anni potranno svolgere qualsiasi tipo di turno e mansione, al pari degli adulti. In una conferenza dopo l’incontro con il responsabile del controllo frontiere Tom Homan, il governatore ha dichiarato: “Dobbiamo smettere di importare stranieri illegalmente e far lavorare gli adolescenti che sono in grado di fare le stesse cose nei resort“, aggiungendo: “Non c’è nulla di sbagliato nell’aspettarsi che i nostri ragazzi abbiano un lavoro part-time, era così quando ero piccolo“.