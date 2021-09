Florida, survivalista uccide 4 persone tra cui un neonato/ “Dio mi ha mandato qui”

Un uomo ha ucciso quattro persone, tra cui un bambino in braccio alla madre, negli Stati Uniti. L’ennesima sparatoria è avvenuta in questo caso in Florida per mano di un uomo con giubbotto antiproiettile che si è definito survivalista, cioè pronto ad un mondo post apocalittico. Oltre ad aver ucciso quattro persone a colpi di arma da fuoco, ha ferito una ragazzina di 11 anni. L’episodio è avvenuto a Lakaeland ed è stato reso noto dallo sceriffo della contea di Polk: «Quell’uomo è venuto qui per fare una battaglia, ma non sappiamo perché». L’assalitore, che avrebbe sperato centinaia di colpi, ha poi ingaggiato un conflitto a fuoco con i poliziotti che lo hanno ferito e costretto ad arrendersi.

TALEBANI NEL PANSHIR: "CRISI UMANITARIA"/ Massoud: "Pronti a cessate il fuoco se..."

Una volta trasportato in ospedale, l’uomo ha provato a rubare una pista ad un agente dalla fodera mentre lui era sulla barella. Stando a quanto riportato da RaiNews, avrebbe confessato di fare uso di metadone. Il veicolo con cui si è recato nel vicinato dove ha fatto la strage era pieno di rifornimenti e munizioni, oltre che di kit di pronto soccorso.

Gaia Young, morta a 25 anni dopo mal di testa/ "Ha perso i sensi all'improvviso..."

STRAGE IN FLORIDA: “UN CODARDO…”

Lo sceriffo della contea di Polk, Grady Judd, ha affermato che l’uomo è stato trovato fuori da una casa di Lakeland, lungo il vialetto: «È un codardo, è facile uccidere persone e bimbi innocenti nel cuore della notte quando tu hai un’arma e loro no». La ragazza di 11 anni sarebbe stata colpita al volto più volte. L’ultima persona uccisa, anch’essa una donna, era una residente del posto. Le autorità locali al momento non hanno rilasciato né i nomi dell’assalitore né quelli delle vittime. Gli unici dettagli arrivano da un testimone che ha raccontato di aver notato «una persona strana» in un vicolo sul ciglio della strada sin dal sabato sera.

Talebani uccidono poliziotta incinta davanti a parenti/ Afghanistan: donna sfigurata

Infatti, una donna aveva chiamato le autorità per segnalare un’auto sospetta parcheggiata davanti alla casa con un uomo che le aveva detto: «Dio mi ha mandato qui per parlare con una delle tue figlie». Ma il poliziotto, arrivato sei minuti dopo, non ha trovato né l’auto né l’uomo. Nove ore dopo l’assassino avrebbe compiuto la strage sotto effetto di droghe. Avrebbe attaccato due case: in una sono stati trovati tre morti, un uomo, una donna e un neonato, nell’altra invece è stata scoperta una donna priva di vita. Un altro bambino, che inizialmente era stato dato per disperso, è stato trovato vivo e sta bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA