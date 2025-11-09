Lo stato della Florida ha fatto causa a una ONG pro-aborto: avrebbe falsamente pubblicizzato come sicure le pillole abortive

Sembra intenzionata a tirare dritto per limitare al massimo il diritto all’aborto delle donne lo stato della Florida con una causa recentemente intentata contro la ONG Planned Parenthood che da decenni si batte – negli USA – per garantire supporto ginecologico e urologico a donne e uomini in difficoltà economica, nota (specialmente negli ultimi anni) per aver intrapreso anche una campagna pro-aborto negli stati – come la Florida – in cui il diritto è fortemente limitato dalla legislazione successiva alla famosa sentenza della Corte suprema che ha ribaltato la cosiddetta “Roe v Wade”.

MEDIO ORIENTE/ Così lo spregiudicato Netanyahu aiuta gli Usa a controllare i Paesi arabi

Partendo proprio da qui, è utile ricordare che la ragione alla base dei dissidi tra la Florida e Planned Parenthood risiede in un tecnica utilizzata da molte organizzazioni simili: questo, infatti, si fanno carico di ottenere le prescrizioni per le pillole abortive in stati pro-aborto per conto delle persone che vivono negli stati pro-life, spedendole poi per posta e – talvolta – anche con solide garanzie di anonimato per i pazienti che ricevono (di fatto illegalmente) i farmaci.

UCRAINA/ "Se cadono Pokrovsk e Myrnohrad, Zelensky o tratta alle condizioni di Putin o coinvolge la Nato"

La causa della Florida contro Planned Parenthood: “Hanno falsamente pubblicizzato le pillole abortive come sicure”

Una pratica che la Florida – ma non solo – sta cercando in ogni modo di limitare al massimo e una scusa per infliggere un duro colpo alla compravendita illegale di pillole abortive è arrivata da una strategia di marketing messa in piedi dalla stessa Planned Parenthood: in una recente campagna pubblicitaria, infatti, la ONG ha descritto le pillole per l’aborto come “più sicure del Tylenol”, ovvero un famosissimo e diffusissimo antidolorifico a base di paracetamolo usato negli Stati Uniti.

SHUTDOWN USA/ "I dem non si fidano di Trump (che perde il 4%) ma alla fine un accordo andrà trovato"

Una frase che, secondo la Florida, è ingannevole perché ci sarebbero solide prove scientifiche che dimostrano l’esatto contrario: le pillole abortive – soprattutto quelle a base di mifepristone, alla base della campagna pubblicitaria -, infatti, sarebbero responsabili di almeno 36 decessi accertati nel corso degli ultimi 25 anni, con – ha spiegato il procuratore generale della Florida James Uthmeier all’emittente EWTN – “una donna su 25 che (..) finisce in ospedale” per complicazioni legate al farmaco.

Ai sensi del Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act, dunque, Uthmeier ha intentato causa contro Planned Parenthood, chiedendo una sanzione pari a poco più di 10mila dollari per ogni donna che è stata aiutata a ottenere la pillola abortiva dal momento in cui è stata lanciata la campagna pubblicitaria, per un totale di oltre 350 milioni di euro; tutto con Uthmeier che ha ricordato che le ONG come Planned Parenthood ricavano circa il “500% di profitti” dalla vendita di questi farmaci.