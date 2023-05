Florida vieta ricerca su gain of function dopo Covid/ “È responsabile della pandemia”

La Florida dopo la pandemia di Covid-19 ha vietato la ricerca sul gain of function, sostenendo che possa essere stata proprio questa la causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Ad annunciarlo è stato nelle scorse ore in conferenza stampa, come riportato da Florida’s Voice, il Governatore Ron DeSantis. “Se stai facendo determinate sperimentazioni a Wuhan con i nostri soldi provenienti dalle tasse e succede questo, dovresti essere ritenuto responsabile. Dove sono Anthony Fauci e quelle altre persone quando hanno detto di non aver mai fatto nulla di tutto questo?”, ha affermato.

Il gain of function, ovvero il guadagno di funzione, è una tecnica che consiste nel produrre su un patogeno delle modificazioni genetiche (mutazioni attivanti) capaci di attivare sul patogeno stesso una nuova funzione o il potenziamento di una funzione preesistente. Nel caso del Covid-19, i sostenitori della teoria del virus creato in laboratorio credono che esso si sia diffuso proprio dopo che era stata aumentata la sua aggressività per poterne studiare la cura, successivamente sarebbe avvenuto il salto di specie.

Florida vieta ricerca su gain of function dopo Covid: il provvedimento

Ron DeSantis, il Governatore della Florida, è convinto dunque che il Covid-19 è stato creato in laboratorio durante delle sperimentazioni con il gain of fuction. È per questo motivo che avrebbe deciso di bandirlo, divenendo il primo Paese degli Stati Uniti a prendere un provvedimento di questo genere. Allo stesso tempo ha inoltre cancellato tutte le misure emanate finora contro il virus, tra cui quelle relative all’obbligo di avere il passaporto vaccinale e/o di sottoporsi a tampone.

“Il loro scopo non era quello di salvaguardare la salute della popolazione, bensì quello di controllare il suo comportamento”, ha detto DeSantis. “Volevano che ci comportassimo nel modo in cui pensavano che fossimo disposti a fare usando la coercizione. È totalmente inaccettabile”.

