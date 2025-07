Un neonato di Floridia ricoverato a Catania con lesioni alla testa dopo lite in famiglia: indagini in corso dei carabinieri per chiarire cos'è successo

Indagini in corso in Sicilia dopo il ricovero di un neonato in ospedale dopo una lite in famiglia. Il piccolo, di appena 4 mesi, è arrivato all’ospedale San Marco di Catania con un trauma cranico. Stando a quanto riportato dai media locali, sarebbe stato coinvolto in un’aggressione nell’ambito di una lite in famiglia, in provincia di Siracusa.

Il bambino non versa in gravi condizioni, ma è in prognosi riservata e vi resterà per le prossime ore. Inizialmente era stato portato all’Umberto I di Siracusa, dove però è stato giudicato necessario il trasferimento d’urgenza al reparto di pediatria dell’ospedale catanese.

Qui è stato ricoverato in codice rosso per le lesioni riportate alla testa. Nel frattempo, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto, su cui si sa finora molto poco, anche per via dello stretto riserbo che caratterizza la vicenda.

FLORIDIA, INDAGINI SUL FERIMENTO DEL NEONATO DI 4 MESI

D’altra parte, Repubblica riferisce, in merito a una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, che le lesioni sarebbero legate a una violenta lite tra la nonna del neonato e il suo compagno. Dunque, il piccolo sarebbe rimasto coinvolto in questo litigio, riportando delle ferite gravi alla testa per le quali è stato richiesto un intervenuto tempestivo dei medici.

Sul posto, però, sono arrivati anche i carabinieri di Floridia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire precisamente quali sono le responsabilità. Pare che gli stessi parenti abbiano condotto il piccolo in ospedale, al pronto soccorso di Siracusa. Proprio i familiari sono stati interrogati nelle ultime ore, soprattutto coloro che erano presenti nell’abitazione prima che il bambino rimanesse ferito.

