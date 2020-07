Florinda Colella, prova coraggio/ Riuscirà a correre più veloce dei due cani a Ciao Darwin?

Florinda Colella è entrata nella storia di Ciao Darwin 7 durante la sfida che ha messo in contrasto i Belli contro i Brutti. In gara con i Brutti, la concorrente ha dovuto affrontare la Prova Coraggio, una delle sfide più temute dell’intero programma. La Colella infatti si è ritrovata in arena, imbottita da capo a piedi, e pronta a sfrecciare più veloce dei due cani inferociti che avevano il compito di acciuffarla. Dopo aver accettato la sfida, forse con eccessiva spavalderia, la Colella ha cambiato idea non appena ha visto la ‘fine’ fatta dalla sua rivale della squadra dei Belli, messa subito al tappeto dai due cagnoloni. “A casa ho due bambine”, ha detto a quel punto la concorrente, manifestando un forte disagio. Purtroppo la paura ha fatto il resto: la donna non è riuscita a superare la prima metà del campo ed è rimasta a terra a lungo, a causa delle emozioni provate e dai morsi continui dei due Pastori Tedeschi.

Florinda Colella, la nomination ai Ciao Darwin Awards

Florinda Colella è riuscita a centrare il bersaglio a Ciao Darwin 7, in replica su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 11 luglio 2020. La concorrente dei Brutti infatti ha conquistato una nomination ai Ciao Darwin Awards, ovvero alla premiazione legata al programma. Grazie a quanto accaduto nella Prova Coraggio in cui ha regalato risate senza fine, la Colella si è guadagnata un posto per ricevere il premio Miglior Performance. Purtroppo per lei è stato Francesco Nozzolino dei Bucatini a portarsi a casa la statuetta. La Prova Coraggio invece è andata per il verso giusto: dopo aver riscosso 150 punti per il solo fatto di aver accettato la sfida, la Colella è riuscita a sottrarre la vittoria ai rivali Belli guidati dalla concorrente Giorgia Battista. “La Prova di Coraggio l’ha fatta il signore che l’ha aiutata”, le ha detto all’epoca Paolo Bonolis, dopo che un addestratore è entrato in campo per recuperare Florinda. Solo così la concorrente è riuscita a rialzarsi, anche se poi è stata attaccata di nuovo dai cani ed è finita ancora una volta a terra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA