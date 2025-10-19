Anche due ex terroristi dell'Eta a bordo delle navi per Gaza, in Spagna scoppia la bufera per le spese di rimpatrio sostenute dal governo

ANCHE EX TERRORISTI A BORDO DELLA FLOTILLA

Anche due ex terroristi dell’ETA figurano tra gli attivisti della Flotilla che hanno preso parte alla missione umanitaria interrotta da Israele prima che arrivassero a Gaza. A rivelarlo sono i media spagnoli, secondo cui si tratta di José Javier Osés Carrasco, noto come Jotas, e Itziar Moreno Martínez, alias Hodei. Entrambi facevano parte di quella che è conosciuta come ETA, l’organizzazione terroristica basco-nazionalista Euskadi Ta Askatasuna.

Erano entrambi a bordo della nave Sirius, la stessa su cui navigava l’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau. Jotas era stato arrestato nel giugno 2012 dalla polizia francese ad Albi e poi condannato dal tribunale di Parigi a otto anni di carcere proprio per aver fatto parte del gruppo terroristico. Sette anni fa è stato rilasciato dopo aver scontato sei anni di detenzione, cinque dei quali in Francia.

Nel gennaio scorso è emerso che Osés lavorava come insegnante in un istituto di Tudela; era quindi stata lanciata un’iniziativa per impedire agli ex terroristi di esercitare la professione di docente nelle scuole medie e superiori pubbliche.

Hodei, invece, è stata condannata in Francia a 15 anni di carcere per aver sparato, nel 2011, contro diversi gendarmi mentre tentava di sfuggire a un controllo di polizia insieme a un compagno della banda. Fu dichiarato colpevole di tentato omicidio di 4 gendarmi dal tribunale di Parigi. Estradata in Spagna tre anni fa, due anni fa è stata rilasciata in libertà provvisoria, con due cause ancora pendenti.

FLOTILLA, CAOS IN SPAGNA PER SPESE RIMPATRIO

Alla luce di tutto ciò, in Spagna ci si è chiesti, nei giorni scorsi, chi debba provvedere al pagamento delle spese di rimpatrio. Secondo quanto riportato da The Objective, i due ex terroristi dell’ETA espulsi da Israele hanno preferito voli commerciali all’aereo militare, ma il governo spagnolo ha deciso di farsi carico dei costi di tutti i rimpatriati, compresi coloro che hanno scelto di tornare con voli di linea.

Newtral ha segnalato che il governo spagnolo può assumersi i costi di rimpatrio dei cittadini in “situazioni di particolare vulnerabilità”, soprattutto quando questi non dispongono dei mezzi per gestire il proprio ritorno con risorse proprie. In tali casi, il Ministero degli Esteri può coprire i biglietti aerei o altre spese necessarie per garantire il rientro nel Paese.

Esiste, infatti, un’apposita ordinanza che autorizza e regola questo tipo di spese. Si tratta di un meccanismo già applicato in altre crisi diplomatiche e umanitarie, come le evacuazioni di cittadini spagnoli in Libano, Israele, Gaza o Libia, nonché in situazioni in cui cittadini nazionali siano stati trattenuti in Paesi terzi contro la loro volontà.

In relazione al caso degli attivisti della Flotilla, fonti del Ministero degli Esteri spagnolo hanno spiegato a Newtral che “questi cittadini spagnoli si trovavano in una situazione di estrema vulnerabilità, trattenuti contro la loro volontà e senza la possibilità di procurarsi un biglietto aereo richiesto con urgenza dalle autorità migratorie israeliane per lasciare il Paese”.