Flotilla, procura di Roma apre inchiesta dopo esposto attivisti contro Israele: potrebbero essere sentiti dai pm in relazione alle loro accuse

La vicenda della Global Sumud Flotilla approda alla Procura di Roma, che ha avviato un fascicolo dopo la presentazione di un esposto da parte degli attivisti. Per il momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati, né sono state formalizzate ipotesi di reato.

A rivolgersi ai magistrati sono stati i partecipanti alla missione umanitaria diretta a Gaza, organizzata per rompere il blocco navale imposto da Israele. Le accuse mosse nei confronti del governo di Tel Aviv spaziano dal sequestro di persona, legato agli arresti avvenuti in acque internazionali, alla tortura per le condizioni di prigionia, fino alle umiliazioni inflitte ai detenuti dal ministro Ben Gvir.

Contestata anche la violazione delle norme di navigazione, per le modalità con cui le imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana, e addirittura il tentato omicidio, collegato al rischio creato dal lancio di razzi illuminanti contro le navi da parte dei droni.

DUE ESPOSTI CONTRO ISRAELE

A occuparsi dell’inchiesta il procuratore capo Francesco Lovoi, che però ha affidato gli approfondimenti al team di pm che si occupa di antiterrorismo. L’indagine si preannuncia lunga e complessa, ma in primis richiede che vadano ben configurate le accuse, ma anche testimonianze e filmati, oltre che riscontri che potrebbe essere difficile ottenere.

Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, sono stati presentati due esposti, parzialmente sovrapponibili, da parte di due gruppi legali, il team legale della Flotilla e un gruppo di cui fanno parte Caterina Malavenda e Alessandra Ballerini. Il giornale precisa che sarà la procura capitolina a dover valutare come procedere, anche in riferimento all’ipotesi di concorso della Marina e della Difesa italiana per aver fermato la protezione navale a 150 miglia da Gaza.

UE IN SILENZIO SULLA FLOTILLA

Nel frattempo, l’europarlamentare Benedetta Scuderi, reduce dalla missione della Flotilla, ha provato a portare il dibattito sulla missione al Parlamento europeo, ma l’aula di Strasburgo ha bocciato la sua richiesta, in particolare il blocco del centrodestra. Ma il Parlamento europeo ha respinto anche la richiesta della Sinistra di una presa di posizione della Commissione Ue sul tema.

