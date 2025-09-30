Israele pubblica documenti recuperati dall'IDF a Gaza che rivelano legami tra Flotilla e Hamas. Gli attivisti replicano parlando di propaganda

Documenti rinvenuti a Gaza dall’esercito israeliano (IDF) indicherebbero un coinvolgimento diretto di Hamas nella missione della Global Sumud Flotilla. A renderlo noto è stato il Ministero degli Esteri israeliano, secondo cui le carte raccolte dimostrerebbero un collegamento chiaro tra i promotori dell’iniziativa e il movimento islamista, soprattutto tramite il suo braccio internazionale, la Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA).

La PCPA è descritta come una sorta di rappresentanza internazionale del movimento, assimilabile a un’“ambasciata” del gruppo fuori dalla Striscia. Infatti, Israele lo ha designato gruppo terroristico quattro anni fa.

È stata pubblicata una lettera risalente al 2021, che riporta la firma di Ismail Haniyeh, che era il leader politico di Hamas all’epoca: questi chiedeva unità “direttamente ed esplicitamente al presidente del PCPA“. Inoltre, c’era un appoggio pubblico all’organizzazione.

“Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori prove, questo dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la flottiglia Sumud Gaza di Greta è tutt’altro che una missione umanitaria, bensì un’operazione gestita da Hamas fin dall’inizio!“, il messaggio condiviso su X dal Ministero israeliano.

FLOTILLA E HAMAS, L’ELENCO CHE FA DISCUTERE

Un altro fascicolo, individuato in un avamposto di Hamas nella stessa area, conterrebbe l’elenco di alcuni membri della PCPA, tra i quali figurerebbero esponenti di primo piano del movimento.

Tra i nomi citati figura Zaher Birawi, attuale presidente della PCPA nel Regno Unito, noto per il suo lungo coinvolgimento nell’organizzazione delle spedizioni marittime della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, attività che porta avanti da oltre quindici anni. Secondo il Ministero degli Esteri israeliano, le navi della Flotilla sarebbero “in realtà di proprietà segreta di Hamas”. Tra le persone indicate figura anche Saif Abu Kashk, definito come “un agente della PCPA legato a Hamas” operante in Spagna.

La società di cui è amministratore delegato è ritenuta di facciata e sarebbe proprietaria delle navi che partecipano alla missione. “Uno degli organizzatori della flottiglia di Hamas è il tifoso di Hezbollah, Thiago Ávila. La flottiglia di Hamas ha respinto tutte le proposte di compromesso, comprese quelle del Papa. Non si tratta di aiuti, non si preoccupano dei civili. È tutta una questione di provocazione. Il resto di noi cerca di convergere sulla proposta del presidente Trump di porre fine al conflitto“, scrive il Ministero israeliano in un post su X.

FLOTILLA REPLICA: “ACCUSE SENZA PROVE”

Alle affermazioni israeliane è seguita la presa di posizione di Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione, che ha respinto l’interpretazione dei documenti. A suo avviso, i materiali diffusi non dimostrano né finanziamenti né un controllo diretto da parte di Hamas. Ha inoltre chiesto che le carte vengano sottoposte a un esame da parte di enti indipendenti, ritenendo altrimenti la diffusione di tali accuse un’operazione di propaganda.