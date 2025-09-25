Niente da fare, la Flotilla non intende cambiare rotta per virare verso Cipro come invece chiedeva il governo italiano: la risposta ufficiale

La Flotilla </strong ha rifiutato la mediazione del governo italiano. Questo quanto viene riportato in queste ore da alcuni organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa e da Open. Secondo quanto emerso il governo Meloni avrebbe proposto alla spedizione – che sta portando aiuti umanitari a Gaza – di deviare la propria rotta in direzione Cipro e quindi far arrivare gli stessi aiuti attraverso il patriarcato latino di Gerusalemme, ma la stessa Flotilla ha fatto sapere di non voler accogliere la richiesta del nostro esecutivo, così come fatto sapere dal comitato direttivo della stessa Global Sumud Flotilla.

Gli stessi esponenti della spedizione fanno sapere che non intendono quindi deviare dalla loro missione originale che è quella di consegnare gli aiuti umanitari a Gaza ricordando come lo stesso territorio sia “vittima di genocidio e pulizia etnica”. Inoltre, la Global Sumud Flotilla ha fatto sapere che ogni attacco alla loro spedizione rappresenta una violazione del diritto internazionale. I riferimenti sono evidentemente a quanto accaduto 48 ore fa, quando le imbarcazioni del gruppo sono state appunto attaccate nonostante stessero navigando in acque internazionali e non avessero manifestato alcun atteggiamento aggressivo.

FLOTILLA DICE NO A MEDIAZIONE ITALIA, DUE GIORNI FA L’AGGRESSIONE

Il gruppo è stato danneggiato con dei droni ma anche bombe sonore e il lancio di spray urticanti, e durante l’aggressione anche l’imbarcazione con a bordo la delegazione italiana è stata danneggiata. Fortunatamente nessuno si è fatto male ma l’episodio ha creato indignazione venendo condannato all’unanimità. Il ministro della difesa, Crosetto, ha di conseguenza messo a disposizione una fregata della marina militare, pronta a prestare soccorso nel caso in cui dovesse verificarsi qualche altro spiacevole episodio.

Vedremo quindi come evolverà la vicenda e soprattutto bisognerà cercare di capire come verranno accolti gli “spedizionieri” una volta che arriverà in quel di Gaza, quando si avvicineranno a quella che oggi è considerata la zona più pericolosa al mondo.