Flurona, prima casi in Italia di influenza e covid combinati/ Cosa è e i sintomi

Si stanno segnalando anche quest’anno i primi casi di “Flurona”, la simultaneità fra covid e influenza, così come già avvenuto l’anno scorso. Come ricorda RaiNews si tratta di una infezione simultanea da influenza e covid, e il termine è una crasi fra flu, che in inglese significa influenza, e rona, che è la contrazione di coronavirus. Di conseguenza si tratta di un nome non scientifico ma coniato l’anno scorso dal quotidiano israeliano Ynet. Come fare per distinguere i due virus? Di solito l’influenza ha un inizio molto brusco con febbre alta ma anche spossatezza e dolori muscolari, oltre che tosse e congestionale nasale.

I sintomi del covid sono invece vari, come ad esempio la perdita di gusto e olfatto, anche se oggi sembra meno frequente. E’ molto difficile comunque distinguere i due virus, di conseguenza l’unico modo per provare ad individuare con certezza il malanno è quello di eseguire un tampone. La cosa certa è che il covid nelle ultime settimane è tornato a rialzare la testa, con contagi, ricoveri e decessi che sono dati in aumento, e con una campagna vaccinale che di contro prosegue a ritmo lento, così come sottolineato anche da Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio- Medico di Roma.

FLURONA, PRIMA CASI IN ITALIA DI INFLUENZA E COVID COMBINATI: I CASI DI CORONAVIRUS SONO IN AUMENTO

Per la quinta settimana consecutiva la curva epidemica è data in crescita e l’ultimo bollettino settimanale, quello con i dati aggiornati al 6 dicembre, racconta di 59.498 nuovi casi positivi, in crescita del 14 per cento rispetto alla settimana precedente. In aumento anche i ricoveri, con un tasso di occupazione dell’area medica pari al 10,7 per cento.

In ogni caso, tornando alla Flurona, non è ben chiaro se la doppia infezione possa causare una malattia più grave, ne tanto come meno come i due agenti virali interagiscano fra di loro, anche se in genere un patogeno prevale sull’altro. Per Rainews, è verosimile che in un paziente fragile una doppia infezione possa avere un decorso più complesso.

