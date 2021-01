Flynn McGarry, chi è?/ Lo chef americano più giovane della storia a Masterchef Italia

Lo chef Flynn McGarry è un vero talento e sarà ospite del reality show Masterchef Italia nella puntata di oggi, 21 gennaio 2021, in onda su Sky Uno. A soli 22 anni viene considerato un vero e proprio primatista, in grado di battere record su record. Ad appena 12 anni ha iniziato la sua carriera a Eureka, un pop up restaurant. Si tratta di fatto dello chef più giovane della storia ad aver aperto un ristorante a New York. Aveva appena 19 anni quando ha lanciato il Gem dove propone menù di degustazione da 12 o 15 portate a circa 160 dollari. Sicuramente McGarry si posiziona verso delle rivoluzioni legate a una cucina nuova e in grado di regalare sempre sorprese.

Flynn McGarry, cosa preparerà a Masterchef Italia?

Cosa preparerà lo chef 22enne Flynn McGarry a Masterchef Italia stasera? Sarà ospite dell’Invention Test pronto a dare dei consigli al vincitore della Mistery Box, proponendo tre dei suoi cavalli di battaglia. La sua cucina viene descritta come moderna e prettamente americana. Proprio McGarry ha sottolineato come sia sempre pronto a ricercare gli ingredienti migliori sul mercato, per dare freschezza e modernità ai suoi piatti. C’è dunque curiosità di vedere se i suoi piatti saranno davvero prettamente a stelle e strisce magari con l’utilizzo di ingredienti grassi e al di là delle nostre aspettative oppure se si presenterà moderna, raffinata e con gusto.



