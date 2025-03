Un’offesa intollerabile contro i cristiani: così è stato definito il gesto del tiktoker Fobus di leggere un passo del Corano in una chiesa di Strasburgo. Lui si è giustificato spiegando di aver voluto mandare un messaggio di tolleranza, ma il suo atto ha infastidito anche la Grande Moschea della città francese. Peraltro, è stato ripreso in un video che è diventato virale. Il filmato, girato l’8 marzo, ha fatto subito centinaia di migliaia di visualizzazioni: si vede una donna ha subito contestato il giovane content creator, prima fermandolo e poi chiedendogli di lasciare la chiesa di Saint-Pierre-le-Jeune.

La Grande Moschea si è detta “profondamente costernata“. In particolare, il suo presidente Said Aalla, come riportato da BfmTv, ha scritto che l’influencer, “senza invito e senza rispettare i principi di fraternità e dialogo, ha violato la sacralità della chiesa recitando la Surah Maryam“, la cui recita “trasmette una grande dignità ed è rispettata dai musulmani“, ma se viene fatta “in un contesto inappropriato, allora non è altro che una provocazione insopportabile“.

Infatti, la convinzione della Grande Moschea è che il tiktoker Fobus si sia fatto beffe del rispetto tra cristianesimo e islam, che è fondamentale. “Noi, musulmani di Strasburgo, non tollereremo che individui in cerca di visibilità possano, con la loro ignoranza e arroganza, farsi beffe dei più elementari principi di rispetto e compromettere anni di sforzi e lavoro comune“, ha concluso il presidente della Grande Moschea.

Dieci giorni dopo aver letto un passo del Corano in chiesa, il tiktoker Fobus ha pubblicato un video per difendersi, spiegando di aver voluto “mandare un messaggio di amore, tolleranza e pace tra cristianesimo e islam, per rendere omaggio a Mary Maryam nella Giornata internazionale dei diritti della donna“. La Vergine Maria, una figura importante nel cristianesimo, è anche l’unica donna nominata nel Corano, dunque è una figura importante per entrambe le religioni.

Di conseguenza, Fobus ritiene che con il suo gesto abbia mostrato il “rispetto reciproco” delle due religioni, in un “luogo sacro“, durante questo periodo di Quaresima e Ramadan. Per quanto riguarda le polemiche, il tiktoker ha spiegato di sentirsi toccato personalmente da questa vicenda. Invece, la diocesi di Strasburgo non ha reagito pubblicamente, così come la città francese.

Muslim TikToker FobusTiktok recites verses from the Quran inside the French Catholic Church of St. Peter the Young in Strasbourg.

It was a purely proactive stunt during Lent. A woman tries to intervene and stop him, but he brushes her off and continues.pic.twitter.com/lRJ7WLNVBw

— Remix News & Views (@RMXnews) March 17, 2025