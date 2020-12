Focolaio campo rom Scampia: è zona rossa/ L’ordinanza di De Luca

Allarme a Napoli: focolaio di coronavirus nel campo rom di Scampia, predisposta la zona rossa. A dare l’annuncio è stato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ha firmato nelle scorse ore l’ordinanza n. 94. Una misura necessaria considerando l’importante aumento di casi positivi per Covid-19. Come spiegato dalla Regione Campania, il testo prevede l’attuazione della misura restrittiva al campo rom situato lungo la Circumvallazione esterna di Scampia: «Prosegue il lavoro di contrasto alla diffusione del contagio. Si invitano le autorità preposte e quindi le forze dell’ordine a garantire il rispetto dell’ordinanza, e nel caso del campo rom, anche l’isolamento sia diurno che notturno».

FOCOLAIO COVID AL CAMPO ROM DI SCAMPIA: VIA A ZONA ROSSA

La zona rossa al campo rom di Scampia era nell’aria da diversi giorni, considerando l’elevato numero di casi positivi rilevato nella giornata di ieri. Come evidenziato da Fanpage, nel campo nomadi sono stati individuati 29 casi positivi su 65 persone testate: un tasso di positività vicino al 50%, decisamente più alto rispetto a quello regionale. L’Asl Napoli 1 Centro ha predisposto screening di massa sulla popolazione del campo rom per capire l’entità del focolaio. L’ordinanza della Regione è mirata a evitare nuovi ritorni di fiamma del virus, considerando il trend in calo degli ultimi giorni: è dal 26 novembre 2020 che prosegue costante il ribasso di nuovi casi positivi. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…



