Focolaio ospedale Sacco: “Almeno 21 positivi”/ Svuotato reparto di cardiologia

Focolaio all’ospedale Sacco di Milano, svuotato il reparto di cardiologia. La notizia è stata confermata dalla struttura dopo la positività di venti infermieri, un medico e almeno cinque pazienti. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, tutto è partito dalla positività da un infermiere, che ha manifestato blandi sintomi influenzali. Il giro di tamponi di verifica ha registrato diversi casi di positività al Covid-19 tra gli operatori sanitari: «Tutto risale a una quindicina di giorni fa, con un nostro dipendente che ha avuto sintomi: siamo abbastanza certi che la fonte del contagio sia esterna all’ospedale», le parole di Lucia Castellani, direttrice sanitaria del Sacco.

FOCOLAIO OSPEDALE SACCO: LE ULTIME NOTIZIE

I cinque pazienti risultati positivi sono stati trasferiti nel reparto di Malattie infettive, mentre gli altri sono in sorveglianza sanitaria: «Gli ambienti vengono sanificati regolarmente e contiamo con tutte le misure straordinarie che abbiamo assunto che il cluster si possa chiudere nel giro di pochi giorni con i controlli al termine delle quarantene», la precisazione di Lucia Castellani. Repubblica precisa che il reparto non accetta nuovi pazienti, mentre quelli con patologie cardiologiche vengono dirottati sul Fatebenfratelli. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, mentre sono giunte importanti novità per quanto riguarda la gestione degli ospedali in Lombardia: il governatore Attilio Fontana ha annunciato la riapertura delle strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA