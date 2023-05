Foggia, 16enne uccisa dal padre mentre difende la madre/ Accoltellato anche un uomo

Duplice omicidio nel Foggiano: un uomo ha ucciso un 51enne e la figlia 16enne che faceva da scudo alla madre. Un gesto provvidenziale, per il quale il bilancio delle vittime non è salito. La tragedia è avvenuta verso le due del mattino a Torremaggiore. Un panettiere albanese di 45 anni, Taulant Malaj, sarebbe entrato in casa, in via Togliatti, con l’intento di uccidere la moglie, Tefta, di 39 anni. Ma la figlia è intervenuta, cercando di fare da scudo per proteggere la mamma, quindi la ragazza, Gessica, è stata colpita da alcune coltellate. La ragazza è morta durante la corsa in ospedale, invece la moglie, casalinga, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Foggia a causa delle ferite riportate. Si trova in uno stato di forte choc e non è ancora in grado di parlare con gli inquirenti.

Omicidio Alessandra Matteuzzi, domani processo Padovani/ "Perché no premeditazione…"

L’altra vittima è Massimo De Santis, titolare di un bar molto noto a Torremaggiore. Inoltre, era il cognato della senatrice Gisella Naturale, eletta nella XVIII legislatura col Movimento 5 Stelle. Il panettiere ha ucciso il commerciante con lo stesso coltello da cucina per gelosia. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno bloccato il 45enne che, stando a quanto ricostruito, vagava nella zona alla ricerca dell’altro figlio di 5 anni avuto con la stessa donna.

Domenico Romeo “Vidi papà sparare a mia madre”/ “Ho perdonato la sua anima ma…”

DUPLICE OMICIDIO A TORREMAGGIORE: INDAGINI IN CORSO

Dai primi accertamenti è emerso che il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile ad una presunta relazione tra il 51enne ucciso, Massimo De Santis, e la moglie del presunto assassino. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il commerciante è stato accoltellato con alcuni fendenti tra addome e gola sulle scale della palazzina in cui si trovava. Il suo cadavere è stato trovato riverso in una pozza di sangue. A quel punto, il panettiere sarebbe entrato in casa con l’obiettivo di uccidere la moglie, trovando però anche la figlia, intervenuta a difesa della madre e venendo così uccisa dalle coltellate. La madre, invece, è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri che si sono subito recati sul posto per bloccare il 45enne. Inoltre, hanno recuperato l’arma del delitto, un coltello da cucina. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno anche ricostruendo quanto accaduto. Non è, infatti, ancora ben chiaro cosa sia accaduto nel condominio. Il secondo figlio della coppia, di soli 5 anni, è stato affidato alle cure di alcuni zii.

LEGGI ANCHE:

Fredella: "Minacce social diventino reato"/ "Violenze sulle donne? Da film horror"

© RIPRODUZIONE RISERVATA