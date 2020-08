Foggia, assalto armato a portavalori su A14/ Spari, chiodi su asfalto e auto a fuoco

Drammatico assalto armato ad un portavalori oggi a Foggia. Il colpo è stato messo a segno sull’autostrada A14 tra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Bari. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, i malviventi avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco proprio verso il furgone blindato intimandolo in tal modo a fermarsi. Sarebbero inoltre stati disseminati sull’asfalto chiodi a tre punte con l’intento di forare gli pneumatici. Vero e proprio caos quello che si sarebbe formato sulla A14 completamente bloccata anche dopo che i banditi avrebbero dato alle fiamme delle auto per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine nel frattempo allertate. Sul posto sono prontamente giunte delle pattuglie di polizia di Cerignola. Al momento è difficile stabilire se i banditi siano riusciti o meno a portare via il denaro. Certamente l’assalto ha provocato grande confusione con il blocco totale della circolazione e lunghe code.

FOGGIA, ASSALTO ARMATO A PORTAVALORI: A14 BLOCCATA

Ulteriori dettagli sull’assalto al portavalori nel foggiano arriva dalla Gazzetta del Mezzogiorno che rivela come ad essere stato preso di mira sarebbe un furgone della Sicuritalia finito di traverso lungo la carreggiata. Sul posto è in azione anche la Guardia di Finanza per fare luce sull’accaduto. L’esito del colpo non sarebbe del tutto chiaro anche se, stando alle primissime indagini della polizia, sembrerebbe che i banditi siano riusciti a portare via solo pochi spiccioli. Un colpo clamoroso, dunque, ma in parte fallimentare. Subito dopo l’assalto è intervenuta anche Autostrade che in una nota ufficiale ha fatto sapere la chiusura del tratto sulla A14 tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni a causa della tentata rapina ad un portavalori. Per gli utenti diretti verso Bari, Autostrade consiglia “di uscire a Foggia e di rientrare in A16 a Cerignola ovest per poi raggiungere la A14, il percorso inverso per chi è diretto a Pescara”.

++Rapina a portavalori in #A14 tra Cerignola e Canosa di Puglia. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni. Verso sud uscita obbligatoria a #Foggia. In corso ricerche rapinatori con ausilio dell’elicottero #RepartoVolo Bari.#essercisempre pic.twitter.com/zY4rAvPuRb — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 10, 2020





