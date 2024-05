Foggia, brutale rapina a Zapponeta: massacrate tre donne/ “Dieci uomini vestiti di nero…”

Storie Italiane apre stamane con il caso di una rapina brutale avvenuta a Zapponeta, in provincia di Foggia, un’aggressione di una decina di ladri che non hanno esitato ad usare violenza, arrivando perfino ad usare un bastone per picchiare un’anziana e le sue due figlie.

Il bottino è stato irrisorio, qualche migliaia di euro, e oggi il programma di Rai Uno si è recato sul luogo per intervistare una delle donne rapinate, precisamente Lucia, una delle due figlie dell’anziana: “Un mese fa hanno provato, non so se gli stessi o altri, a forzare la porta finestra di una delle camere da letto – racconta la donna – ma non ci sono riusciti in quanto c’era una inferriata. Abbiamo un impianto di sicurezza ma le telecamere poste dietro non erano attive, quelle che riprendono la parte da dove provenivano i ladri”, ed Eleonora Daniele aggiunge: “Sicuramente lo sapevano che non erano attive”, a Lucia concorde: “Ci avranno studiato da tempo. Mia mamma è sotto choc, ha una frattura al piede sinistro, un trauma ad una gamba destra e alla testa, anche mia sorella è sotto choc”.

Strage Suviana/ Famiglia di Alessandro Bianco: “Vogliamo delle risposte, perchè è morto?”

RAPINA FOGGIA: “MIA MAMMA HA SENTITO DEI RUMORI…”

E ancora: “Verso le 2:30-3:00 mia mamma ha sentito dei rumori ed ha sentito un odore acre, poi ha visto delle scintille, è venuta in camera svegliandoci per chiederci se anche noi sentivamo rumori e odori. Poi siamo andate a vedere, appena sono uscita fuori non ho notato niente di strano, poi mi sono portata lateralmente e anche lì niente, quindi mi sono spinta un po’ più avanti per vedere se sul balcone vi fosse qualcuno e li mi sono trovata una fila di persone e di uomini tutti vestiti di nero, si vedevano solo gli occhi, attaccati alla parete che cercavano di non farsi notare”.

Influencer Siu, marito scarcerato e col braccialetto/ “L'arma del delitto” ancora non si trova

“Subito ho capito che si trattasse dei ladri, avevo timore di mia mamma, le ho detto di correre che c’erano dei ladri. Non abbiamo fatto in tempo ad entrare e a chiuderci, essendo numerosi hanno forzato la porta e hanno fatto irruzione in casa”.

RAPINA FOGGIA: “SONO STATI DENTRO CIRCA MEZZ’ORA”

Si è trattato di un commando ben organizzato, quasi dei ninja spiega l’inviata di Storie Italiane, con tanto di torce sul capo. “Sono stati qui una mezz’oretta, il tempo che è arrivato mio fratello con la vigilanza e il suocero. L’allarme era scattato perchè quando sono entrati i ladri prima hanno detto che erano della polizia, poi finanza, carabinieri, e che dovevano fare una perquisizione, dovevano verificare delle cose, hanno spinto prima mia sorella e poi hanno picchiato mia madre per farle stare zitte”.

Mattia Faraoni: “Mia figlia mi dà una carica di amore”/ “Che onore difendere il titolo mondiale a Roma”

“Gli ho chiesto di mostrarmi il tesserino e il capo branco, questa persona che dava le direttive al resto del gruppo, mi ha detto di stare zitta, volevano rinchiuderci ognuna in una stanza diversa, ma io mi sono opposta, poi mi hanno detto che cercavano soldi e oggetti di valore. I 100mila euro non so da chi sia partita, ma assolutamente no”, lamentando infine un ritardo nei soccorsi: “Un’ora e mezza dopo sono arrivati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA