DIRETTA FOGGIA CROTONE/ Video streaming tv: i precedenti sono appena 11 (playoff Serie C, 27 maggio)

DIRETTA FOGGIA CROTONE: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Foggia Crotone, possiamo fare un tuffo nella storia di questa partita che oggi sarà valida per i playoff di Serie C. I precedenti complessivi non sono tantissimi, a dire il vero: si contano undici partite, con un bilancio che vede in vantaggio il Crotone grazie a cinque vittorie a fronte di tre successi per il Foggia e altrettanti pareggi. I calabresi tuttavia non vincono contro i pugliesi dal 25 gennaio 2019, quando vinsero a Foggia con il risultato di 0-2, perché successivamente ci sono state due vittorie pugliesi e un pareggio.

Video/ Foggia Audace Cerignola (3-0) gol e highlights: miracolo allo Zaccheria!

Il dato interessante è che queste ultime tre sfide sono tutte di questa stagione (arriveremo a cinque): il Foggia ha vinto entrambe le partite casalinghe, 1-0 in campionato sabato 15 ottobre 2022 e 2-0 negli ottavi di Coppa Italia di Serie C mercoledì 16 novembre, per poi pareggiare 1-1 a Crotone la partita di ritorno del girone C di campionato, giocata sabato 11 febbraio scorso, quindi i calabresi dovranno cercare di invertire il trend di un confronto che per loro finora è tabù nella stagione sportiva 2022-2023… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Foggia Audace Cerignola (risultato finale 3-0): incredibile ma vero!

FOGGIA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Crotone sarà disponibile via satellite su Sky Sport, con l’alternativa che rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Crotone sarà dunque anche in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FOGGIA CROTONE: IN EQUILIBRIO

Foggia Crotone, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Grande sfida del Sud tra un Foggia durissimo a morire, capace di battere 3-0 l’Audace Cerignola e ribaltare il 4-1 dell’andata, con i Satanelli che si erano già salvati in extremis nel precedente turno dei play off contro il Potenza. Oltre al carattere servirà ora la capacità di correre meno rischi.

Diretta/ Audace Cerignola Foggia (risultato finale 4-1): D'Ausilio cala il poker

Anche perché il Crotone torna in campo per la prima volta dopo una regular season in cui i pitagorici hanno rallentato molto nel finale una volta compreso che il ritmo della capolista Catanzaro fosse insostenibile. I calabresi però non giocano una partita ufficiale dal 3-1 al Giugliano del 23 aprile scorso e questa è un’incognita per tutte le seconde classificate. Nella regular season Foggia vincente 1-0 in casa del Crotone, l’11 febbraio scorso è terminato 1-1 il confronto in Calabria.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Foggia Crotone, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Delio Rossi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Dini; Calapai, Golemic, Cuomo, Mogos; Awua, Vitale; Chiricó, Tribuzzi, D’Ursi; Gomez.

FOGGIA CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA