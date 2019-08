Foggia, rifiuta di affittargli casa perché gay/ La coppia respinta su Airbnb

A Foggia una signora ha rifiutato di affittare casa a una coppia perché formata da gay. I due si sono visti respingere la loro prenotazione da Airbnb con la motivazione molto esplicita: “Non accetto due uomini, ma sempre uno in presenza di una donna”. Così la donna ha risposta alla richiesta dei due ragazzi che hanno visto scendere in campo l’Arcigay con una denuncia. A muoversi è stato il segretario generale Gabriele Piazzoni che ha parlato di un atteggiamento inaccettabile e che dovrebbe essere sanzionato molto duramente. L’Arcigay ha deciso di pubblicare sulla sua pagina Facebook ulteriori informazioni con gli screenshot della risposta dell’host a Matteo, uno dei due ragazzi di Modena ma pronti ad affittare una casa a San Severo in provincia di Foggia: “Cortesemente fammi sapere se sei in coppia con una donna che è nel regolamento della casa. Si parla solo di uomini accompagnati da fidanzata, moglie, compagna oppure amica”.

Foggia, rifiuta di affittargli casa perché gay: la conversazione

La reazione di Matteo, omosessuale di Modena, che si è visto respingere l’affitto della casa perché gay, è stata molto educata ma ovviamente risentita. Questi infatti all’host Airbnb ha specificato che non c’è nessun tipo di regolamento della piattaforma stessa per impedire l’affitto di una casa a una coppia di omosessuali. Gabriele Piazzoni, segretario generale dell’Arcigay, ha specificato: “La policy di Airbnb è decisamente netta sul tema delle discriminazioni. Agli host non è consentito rifiutare un ospite sulla base di etnia, colore della pelle, religione, provenienza geografica, stato civile, identità di genere e orientamento sessuale. Viene così richiesta l’espulsione dalla piattaforma dell’host in questione.

