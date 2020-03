Fognini Murray, Coppa Davis 2014/ Il match in streaming su Supertennis alle ore 19.30

Fognini-Murray, durante l’edizione 2014 della Coppa Davis è stato certo uno degli episodi più belli della carriera del tennista azzurro e per fortuna potremo oggi rivivere le stesse emozioni. In questi giorni di stop completo alle competizioni sportive in Italia e non solo, molte tv stanno dando spazio nella loro programmazione a repliche di match e incontri affascinanti: ecco che oggi sarà la volta di Fognini-Murray. Oggi dunque alle ore 19.30 rivivremo l’epico scontro occorso a Napoli ben 6 anni fa, durante la fase dei quarti di finale della Coppa Davis, tra Italia e Gran Bretagna dove, come ben sappiamo, furono alle fine gli azzurri ad avere la meglio, col risultato di 3-2. Gli appassionati di tennis, che certo ben ricordano l’accesa rivalità tra i due, non hanno dimenticato la sfida epica che ebbe allora luogo sulla terra rossa del Tennis Club di Napoli, e men che meno si sono scordati del terzo posto finale per lo squadrone azzurro, ottenuto a parimerito con la Repubblica Ceca, dopo il KO per 3-2 ottenuto in semifinale conto la Svizzera, guidata dal Re, Roger Federer.

FOGNINI MURRAY, COPPA DAVIS 2014: STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

Per coloro però che allora si erano persi la grande impresa di Fognini su Murray nell’edizione 2014 della Coppa Davis, Supertennis tv mette a disposizione una grande occasione per porre rimedio alla lacuna: oggi infatti alle ore 19.30 per la serie Davis Azzurra, il canale SuperTennis offrirà in tv, al canale 64 del digitale terrestre come anche in streaming video sul proprio portale, la replica della sfida Fognini-Murray. Un match epico dunque ci attende questa sera, dove ben ricordiamo la grande rimonta dello stesso tennista azzurro, che al quarto turno della sfida, riuscii con un mirabolante 6-3, 6-3, 6-4 a riportare sul 2-2 l’Italia nel tabellone della fase della Coppa Davis. Ben ricordiamo infatti, che l’impresa di Fognini sul campionissimo scozzese, era arrivata dopo già due KO subiti dall’Italia nel turno, con il singolo Seppi-Murray e nella prova del doppio. Ritornati però in parità grazie alla bellissima sfida del tennista di Sanremo, fu poi compito di Andreas Seppi, al turno successivo contro James Ward chiudere la questione e dunque strappare il pass di qualificazione alle semifinali della Coppa Davis di quell’anno. Questa sera, grazie a Supertennis, potremo rivivere tutto. CLICCA QUI PER LI STREAMING SU SUPERTENNIS TV



