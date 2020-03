Fognini vs Pennetta/ Video, la coppia gioca a tennis in casa durante la quarantena

Marito e moglie giocano a tennis nel giardino di casa, in tempi di Coronavirus: una notizia come tante altre, se non fosse che i due personaggi in questione rispondono ai nomi di Fabio Fognini e Flavia Pennetta. I due hanno voluto improvvisare una partita a uso e consumo personale – ovviamente – e poi anche per i follower di Instagram: tutto ripreso in video e postato, quasi due minuti nei quali gli azzurri si sfogano dando sfoggio di voléee, colpi sotto le gambe e un’abilità che non viene meno nemmeno nei giorni della quarantena. Naturalmente una partita che si rispetti necessita di una rete: in mancanza di una vera, Fabio e Flavia si sono affidati ad uno stendino: basta dunque un piano sopra il quale far passare la pallina. Nello scambio Fognini tiene la moglie sulla difensiva e affonda i colpi, sarebbe interessante scoprire chi ha vinto l’intera partita.

La diretta Instagram ha avuto degli spettatori di eccezione, che hanno lasciato i loro commenti: tra questi Alexander Zverev, che di Fabio è collega e rivale nel circuito del tennis mondiale, e poi anche il “genovese” Mimmo Criscito, capitano del Genoa, e il nuotatore Filippo Magnini. Nel video la coppia sorride e si diverte: si fa anche questo per vincere la noia della quarantena da Coronavirus. Dei due, chi si è trovato senza lavoro in questo periodo è Fabio: la Pennetta si è ritirata ormai quattro anni e mezzo fa, dopo la straordinaria vittoria agli Us Open (nella finale tutta italiana contro Roberta Vinci) mentre Fognini avrebbe dovuto difendere il Masters 1000 vinto a Montecarlo e si preparava ad una stagione da protagonista sulla terra rossa – la sua superficie favorita – ma la pandemia da Covid-19 ha cancellato tutti i tornei Atp e spostato il Roland Garros a settembre. Nel frattempo Fogna si diverte in casa giocando a tennis contro la Pennetta; potrebbe andare peggio…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fognini (@fabiofogna) in data: 29 Mar 2020 alle ore 6:38 PDT





