Folcast, “Scopriti”/ Chi è? Morgan: “Questa canzone potrebbe averla scritta Battiato”

Chi è Folcast, finalista Sanremo Giovani 2021

“Scopriti“: è questo il titolo della canzone che Folcast porterà nella finale di Sanremo Giovani, con la speranza di meritarsi l’ingresso al prossimo Festival nella sezione Nuove Proposte. Un pass conquistato con una grande esibizione, quella che lo ha visto protagonista nella quarta semifinale di AmaSanremo, quando Folcast, romano, classe 1992, ha messo in vetrina tutte quelle qualità che già gli erano valse l’attenzione degli addetti ai lavori. A spiegare il significato della canzone è stato proprio lui sulla sua pagina Instagram: “È il racconto di una condizione comune e a volte disarmante. Il disagio di chi si è perso nell’immobilità delle stanze vuote interiori e si trova a fare i conti con una solitudine imposta e in parte voluta. Nonostante questo, la volontà è quella di rialzarsi, di uscire e di trovare dentro se stessi la motivazione, con rabbia e consapevolezza. Scopriti è un brano che sfida la stasi e che sprona a sentire tutto nel profondo per poi rinascere, sempre. Concepito al pianoforte, vuole essere prima di tutto crudo, quindi “Scoperto”. Vicino a un ambiente soul che dà spazio a tutti i movimenti dell’anima, si evolve fino a trasformarsi, proponendo un messaggio di forza e rigenerazione”.

Folcast, “Scopriti”

Lusinghiero il giudizio degli esperti in studio chiamati a votare l’esibizione di Folcast. Luca Barbarossa in particolare ha sottolineato come “c’è spazio qui, c’è spazio artistico, è quello lasciato libero da Alex Baroni: me l’hai ricordato”. Un complimento non da poco quello che ha visto Folcast paragonato al compianto artista, corroborato da un bel 9 in pagella. Morgan ha dichiarato che la canzone di Folcast “è bellissima, quando ho ascoltato le vostre canzoni è stata la prima che ascoltato: ed è rimasta la mia preferita. Questa è una canzone fatta e finita, avrebbe potuto scriverla Battiato una canzone così. Voto 10″. Critiche costruttive e dettagliate come sempre quelle di Beatrice Venezi, ma da parte sua comunque un 9 che la dice lunga sulla qualità del ragazzo. E per chiudere Piero Pelù, che si è detto “impressionato dalla tua performance vocale: veramente perfetto”. Voto 8 però, con qualche dettaglio ancora su cui lavorare.



