Folcast, “Senti Che Musica”/ Dopo Sanremo approda sul palco del Concertone Primo Maggio 2021

Anche Folcast, al secolo Daniele Folcarelli, salirà sul palco del Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione del Concertone del Primo Maggio 2021. Folcast, classe 1992, è cresciuto con la musica: prima autodidatta nello studio della chitarra, in adolescenza entra nel Conservatorio Licinio Refice di Roma diplomandosi con ottimi voti. A dicembre 2020 è tra i sei vincitori Sanremo Giovani, conquistando l’accesso alla 71ª edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Scopriti”, con cui si è classificato terzo. Alla composizione di “Scopriti” hanno collaborato Tommaso Colliva e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D’Erasmo. “Scopriti” ha superato i 2 milioni e mezzo di ascolti su tutte le piattaforme digitali e ha vinto il Premio SIAE Roma Videclip – Categorie Nuove Proposte Sanremo 2021.

Folcast: i progetti dopo Sanremo 2021

Ad aprile 2021 Folcast ha pubblicato il singolo “Senti Che Musica”, con la partecipazione di Roy Paci. Il brano è stato scritto e composto da Folcast con Roy Paci e Lorenza Ventrone, i Selton, Vito Scavo e Tommaso Colliva. “Questo brano è nato durante la pandemia avevo questo riff di chitarra che continuava a suonarmi in testa, oltre che alla melodia… con Lorenza abbiamo messo giù un’idea, scaturita anche dal momento, e dare il messaggio che anche se ci trovavamo in quella situazione potevamo apprezzare il posto felice che avevamo, come può essere la scrittura, per me la musica”, ha spiegato il cantautore a Spettakolo. Sulla collaborazione con Roy Paci ha detto: “Sono contentissimo di condividere questo brano con Roy Paci, artista che stimo profondamente sia come uomo che come musicista. Seppur a distanza, è scattata la scintilla e in quelle volte in cui ci siamo sentiti l’abbiamo identificata e sin da subito abbiamo capito che tutti e due andavamo verso la stessa direzione”.

