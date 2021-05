Folcast/ “Un ritorno a Sanremo? Me lo auguro”

Folcast ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo ‘’Senti che musica’’, in collaborazione con Roy Paci e con la partecipazione della batteria, del basso e della chitarra dei Selton (rispettivamente Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy). Con questa canzone presenta un nuovo ritmo, molto differente dal brano portato all’ultimo Festival di Sanremo (‘Scopriti’, che conta oltre due milioni e mezzo di stream). ‘’Senti che musica’’ ha un sound che riporta ai ritmi caraibici e al samba brasiliano.

Daniele Folcarelli (vero nome di Folcast) è stato ospite a Sottovoce, il programma della notte di Rai 1 condotto da Gigi Marzullo. Durante il talk show, basato su interviste, il cantautore romano ha avuto l’occasione di raccontarsi, partendo dalle origini, parlando della sua famiglia e dei suoi 28 anni di vita, non incentrati solo sulla musica: ‘’Ho sempre cercato di mantenere varie cose attive. Ho giocato a calcio, ho condiviso tantissime esperienze con i miei amici e con la mia famiglia. La musica però c’è sempre stata’’. Difatti Folcast si è appassionato allo studio della musica fin da giovane, ha cominciato a suonare la chitarra da autodidatta e poi è riuscito ad entrare, e a laurearsi, al Conservatorio.

La carriera musicale di Folcast

E’ stato durante gli anni del Conservatorio che Daniele ha iniziato a suonare con una band romana conoscendo persone molto importanti per il suo cammino artistico, che lo incoraggiavano e lo spronavano. L’artista, sempre ai microfoni di Sottovoce, ha raccontato questa parte della sua vita come il momento nel quale è diventato Folcast: ‘’E’ stato un maestro di Conservatorio che faceva composizione pop song che mi ha aperto la mente e mi ha dato vari metodi di scrittura, in modo anche creativo’’.

Nel 2016 è arrivato così a pubblicare il suo primo Ep, che come titolo portava il suo nome, per poi registrare il suo primo album in studio un anno dopo. Oggi lavora al secondo progetto, che vanta la produzione di Tommaso Colliva (più volte nominato e vincitore di un Grammy Award). Alla carriera di Daniele Folcarelli si aggiunge anche un terzo posto nelle Nuove Proposte di Sanremo 2021 con ‘’Scopriti’’, e un nuovo singolo uscito da poco, ‘’Senti che musica’’. Ma quando nascono le canzoni di Folcast? Gigi Marzullo gli chiede se c’è un momento esatto o un periodo particolare: ‘’Spesso in periodi di cambiamento, o quando sono stressato. Ma poi mi rendo conto che la musica c’è sempre nel bene e nel male, e io nel bene e nel male ho scritto canzoni’’.

Folcast: ‘’Suonando al parco ho capito cosa volevo fare’’

Tocca anche al cantautore romano passare per il consueto percorso fotografico che caratterizza la seconda parte del programma Sottovoce. Ad anticipare l’album dei ricordi, però, è una domanda sull’esperienza di Sanremo e su un eventuale ritorno: ‘’Me lo auguro. Uno c’è stato, nelle Nuove Proposte, ed è stato bellissimo’’. Tra le foto che Folcast si ritrova a raccontare ci sono quelle della sua infanzia, con i genitori, dell’adolescenza, come una con i compagni di scuola durante il viaggio di maturità in Grecia, e poi quelle da artista con la prima band e alle prime esibizioni live.

Molta musica da strada si vede nell’album dei ricordi di Daniele Folcarelli: ‘’Ho capito di voler fare quello che faccio oggi proprio al parco. Vivendo in una zona periferica c’era poco da fare, quindi prendevo spesso la chitarra e con i miei amici andavamo al parco e suonavamo, quello che veniva’’. Infine, alla domanda di Gigi Marzullo se la musica è potere, Folcast risponde: ‘’E’ responsabilità, è potente, ma potere no’’.





