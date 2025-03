Foligno (Perugia): la morte di un uomo di 75 anni, trovato senza vita in casa il 14 marzo scorso, sarebbe un omicidio. La svolta è arrivata poche ore fa con il fermo della figlia 43enne, attualmente indagata perché sospettata di aver commesso il delitto.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico legali, riporta LaPresse, l’uomo era deceduto da settimane e non per cause naturali: sarebbe stato strozzato. Padre e figlia convivevano e sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto.

Paola e Stefania Cappa, cugine Chiara Poggi saranno risentite/ Testimone ne indica una: "Non era a casa..."

75enne ucciso a Foligno: le indagini puntano alla figlia della vittima

L’avanzato stato di decomposizione in cui è stato trovato ha portato il medico legale a far risalire il decesso ad alcune settimane prima del ritrovamento. La figlia 43enne risulta indagata per omicidio volontario aggravato dopo aver fornito una versione ritenuta lacunosa e a tratti incongruente.

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi rompe il silenzio/ Clamoroso, spunta documento inedito!

L’intervento dei militari nell’abitazione dell’anziano era scattato su impulso del medico curante che, ricevuta la segnalazione della stessa donna, avrebbe constatato la morte del 75enne per poi allertare le forze dell’ordine indicando alcune stranezze nel racconto della figlia (che avrebbe datato la morte al giorno precedente). L’autopsia, stando a quanto appreso da LaPresse, avrebbe escluso cause naturali ascrivendo il decesso ad un’azione violenta di strozzamento.