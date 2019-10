Foligno, uomo si barrica a scuola/ Paura a Sant’Eraclio “Minaccia di farsi esplodere”

Momenti di terrore in una scuola di Sant’Eraclio, principale frazione del Comune di Foligno: secondo quanto riportano i colleghi de Il Messaggero, un uomo si è barricato all’interno di una scuola media. L’istituto è stato evacuato dalle forze dell’ordine: sul posto presenti polizia, carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo – un italiano di mezza età – si sarebbe barricato inizialmente insieme alla figlia, minacciando di farsi esplodere con una bomba. Dopo pochi minuti la piccola è stata fatta uscire dalla scuola, così come gli altri piccoli che frequentano l’istituto. La Questura di Perugia ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e nessuno è rimasto ferito, con l’uomo che avrebbe chiesto di poter parlare con un magistrato.

SANT’ERACLIO (FOLIGNO): UOMO SI BARRICA A SCUOLA, SAREBBE ARMATO

Il Corriere dell’Umbria riporta che l’uomo sarebbe armato e indosserebbe una cintura esplosiva, con la quale minaccia di farsi saltare in aria. Dettagli che non trovano conferme da Il Messaggero: secondo il quotidiano capitolino, le forze dell’ordine avrebbero accertato l’assenza di armi e ordigni. Secondo le primissime indiscrezioni, che necessitano di una conferma da parte delle autorità, l’uomo sarebbe stato colpito da un provvedimento di allontanamento nei confronti della figlia. In corso la trattativa con le forze di polizia, che stanno provando a convincerlo ad uscire dalla scuola. Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto recentemente a Pozzuoli e ad Asti: attese novità a stretto giro di posta, per il momento non ci sono feriti e la situazione è sotto controllo.

