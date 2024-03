Folle d’amore: Alda Merini, Rai 1/ Trama e cast del film biografico con Laura Morante (oggi, 14 marzo 2024)

Folle d’amore: Alda Merini, diretto da Roberto Faenza

Giovedì 14 marzo, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, il film biografico per la televisione del 2024 dal titolo Folle d’amore – Alda Merini. La pellicola è diretta da Roberto Faenza, esponente di spicco del cinema impegnato italiano con lavori come Sostiene Pereira (1995), l’ultimo film interpretato da Marcello Mastroianni, o Alla luce del sole (2005), lungometraggio sull’assassinio di padre Pino Puglisi con Luca Zingaretti.

Chi è Alda Merini?/ Tra successo e malattia, “Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara...”

Nei panni della scrittrice e poetessa Alda Merini l’incredibile Laura Morante, vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista per La stanza del figlio (2001).

Nel cast del film Folle d’amore – Alda Merini anche Federico Cesari, che interpreta Arnoldo Mosca Mondadori, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Martino Rametta nella serie televisiva di successo Skam Italia, e Rosa Diletta Rossi nei panni di Alda da adolescente, protagonista nel 2023 della serie televisiva Mediaset Maria Corleone.

Chi è Alda Merini?/ Tra successo e malattia, “Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara...”

Folle d’amore, il film su Alda Merini: una vita di grandi sofferenze e momenti sublimi

Folle d’amore: Alda Merini si ispira al libro scritto da Vincenza Alfano dal titolo Perché ti ho perduto, che racconta la vita di una delle scrittrici e poetesse più apprezzate del XX secolo, Alda Merini. La storia del film inizia con una Alda Merini avanti con l’età che cerca qualcuno a cui vendere le proprie poesie. È così che conosce un giovane intraprendente disposto a comprarle, Arnoldo Mosca Mondadori, e tra i due nasce ben presto un forte legame di amicizia.

La storia della poetessa viene quindi ricostruita attraverso questa amicizia, con tutte le sue grandi opere letterarie e le difficoltà della vita di una donna dal carattere forte ma allo stesso tempo fragile.

Lo spettatore può incontrarla nel suo appartamento sui Navigli di Milano, una casa sempre aperta ad accogliere esponenti più o meno noti del mondo culturale di quegli anni, tra musicisti, intellettuali e artisti.

Alda è una donna avanti che porta su di sé innumerevoli cicatrici dovute alla malattia fisica e mentale che l’hanno tormentata per anni ma che, nonostante tutto, non sono riuscite a scalfire il suo enorme talento nella scrittura.

Chi è Alda Merini?/ Tra successo e malattia, “Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara...”

Con la sua immancabile sigaretta tra le dita, la casa sempre un po’ in disordine per sentirsi a suo agio, Alda Merini si racconta e svela sopratutto il suo grande amore per Ettore Carniti, suo marito, l’uomo che è riuscito ad aiutarla a risollevarsi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA