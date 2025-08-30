È il punto di vista della villain del film la trama di Folle ossessione: la bella Kelcie Stranahan è una diabolica arredatrice che vuole prendersi tutto

Folle ossessione, film su Rai 2 diretto da Jessica Janos

Sabato 30 agosto 2025, in prima serata su Rai 2, alle 21.20, andrà in onda Folle ossessione, film thriller. Prodotto per la TV del canale satellitare dedicato al crime Lifetime, Folle ossessione è stato trasmesso la prima volta nel 2021.

La regia è di Jessica Janos, regista anche di Deadly Cheers, sempre per Lifetime. La sceneggiatura è invece scritta da David Chester, anche lui nome frequente per Lifetime che ha scritto anche la messa in scena de La follia della mia gemella.

Protagonista del film Folle ossessione è Kelcie Stranahan, che interpreta una interior designer alquanto disturbata. Con lei recitano Matthew Pohlkamp, Pauline Egan e Ashlynn Judy.

La trama del film Folle ossessione: un’arredatrice psicopatica

Folle ossessione comincia con un’offerta di lavoro: Jim Kellens deve infatti ristrutturare casa e decide di assumere l’interior designer Ava per l’arredamento, prima che tornino da una vacanza sua moglie Miranda e la figlia Chelsea. Per Ava scatta subito un’attrazione fortissima verso l’uomo che l’ha assunta.

La donna ha un passato traumatico, segnato dalle violenze, l’esatto contrario dell’ambiente familiare, sicuro e sereno della famiglia di Jim. Escogita un piano per impossessarsi di quella vita: uccidere la moglie di Jim per vivere con l’uomo.

Ava arreda con amore l’appartamento e nel mentre installa telecamere per controllare tutto ciò che accade provocando attentati, incendi e episodi sempre più violenti, nell’intento di diventare la moglie dell’uomo ma anche la madre dei suoi figli.

Tutto assume una piega ancora più violenta, quando Ava scopre che Miranda tradisce il marito con Derek, questo sarà la miccia per una furiosa lite fra marito e moglie e perchè Ava tenti di avvicinarsi alla figlia adolescente dei due. Le vite di tutte sono ormai in pericolo, perchè Ava uccide Derek che nel frattempo ha scoperto i piani della donna…

