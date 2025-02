Tutto il cast di Follemente, il nuovo film diretto da Paolo Genovese è tra gli ospiti della seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 in onda mercoledì 12 febbraio 2025 in prime time su Rai1. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse canora italiana “orfana” di Amadeus, ha pensato di coinvolgere tutto il cast della nuova commediata di Paolo Genovese sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Quale occasione e vetrina migliore per promuovere la pellicola che vede protagonista un cast corale composto da: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Quando esce al cinema Follemente? Follemente, il nuovo film diretto da Paolo Genovese, con protagonisti Vittoria Puccini ed Edoardo Leo, arriva nelle sale cinematografiche dal 20 febbraio 2025, ma prima sarà presentato in mondovisione durante la seconda serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025. Il film, descritto dalla critica come l’Inside Out italiano, si preannuncia un grande successo al botteghino considerando il grande seguito e appeal del film finora diretti da Paolo Genovese. C’è grande attesa e curiosità per il film che racconta i rapporti interpersonali e l’amore partendo da un momento semplice, ma al tempo stesso importantissimo all’inizio di una relazione: il primo appuntamento.

Anticipazioni Follemente, trama commedia di Paolo Genovese: cast sul palco di Sanremo 2025

Per quanto riguarda, invece, delle anticipazioni Follemente, la trama del film commedia ruota attorno ad il ‘primo appuntamento’ dei protagonisti. Tuttavia lo racconta da un punto di vista unico e particolare: la voce interiore che guida i pensieri e le emozioni di ognuno. Esplora la mente umana, luogo affollato dove diverse personalità coincidono e convivono, dagli atteggiamenti impulsivi a quelli a quelle romantiche e addirittura folli e nel film prenderanno forma tutte queste forme.

La maestria del regista ci fa così entrare nella testa dei due protagonisti per cercare di comprendere i meccanismi che ci spingono all’azione. A presentare il film sul palco del teatro Ariston di Sanremo ci sono: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

