Follettina Creation, Ciao Darwin web vs tv/ “Pensavo fosse una bufala!”

Follettina Creation protagonista del dibattito a Ciao Darwin a grande richiesta

Follettina Creation torna a Ciao Darwin a grande richiesta. Naturalmente si tratta della replica della puntata dell’ottava edizione che ha messo web contro tv e che l’ha vista tra i concorrenti della prima fazione ma una volta tornata sui social lei stessa ha ammesso di non averci creduto fino alla fine: “Pensavo fosse una bufala quando mi hanno chiamato”. Lei stessa ha ammesso di aver detto di no alla Prova Coraggio e nemmeno il Genodromo visto che non ha il coraggio di fare alcune cose ma le hanno fatto fare il dibattito ed è stato allora che ha rilanciato: “Noi siamo meglio di quelli della tv, a quelli del web li riconoscono anche gli anziani.. ma voi chi siete?”. Apre così il dibattito la protagonista del web. Chi ha seguito quella edizione sa bene che Follettina non ha portato a casa una certa notorietà ma è riuscita anche a strappare un bacio a Paolo Bonolis.

Gianni Drudi "Facciamo Fiki fiki insieme!"/ Cosa fa ora? Torna oggi Ciao Darwin web vs tv

Il bacio di Paolo Bonolis ai David di Donatello

Follettina Creation è tornata anche durante i David di Donatello per premiare i protagonisti dell’edizione ed è proprio a quel punto che il conduttore, avendola al proprio fianco, si è lanciata in una sorta di bacio che ha fatto esplodere il pubblico al grido di: “Sei una macchina del se*so”. Le risate non sono mancate così come il momento notorietà per la youtuber famosa proprio per i suoi video social, ma chi è e cosa fa nella vita? Follettina Creation ovvero Maria Grazia Catalano, originaria di Palermo, nata il 2 aprile 1980, inizia la sua ‘attività’ nel 2015 quando, a 35 anni, ha aperto il suo canale YouTube chiamandolo Follettina Creation condividendo i video delle sue creazioni, video assaggi e diversi vlog svoltando poi anche in gameplay, challenge, e video-ricette conquistando notorietà e milioni di follower per il suo modo di essere e di presentarsi.

LEGGI ANCHE:

Filippo Melloni, padre natura Ciao Darwin web vs tv/ Niente Madre Natura, "La pelle la mia passione.."HiMorta, cosplayer in Ciao Darwin web vs tv, chi è?/ Forme giunoniche e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA