Follia ad alta quota, Rai 2/ Trama, cast e curiosità del film

Il film Follia ad alta quota va in onda su Rai 2 in prima serata dalle ore 21,00 di oggi, 4 settembre 2021. Si tratta per molti aspetti un mistero visto che, prodotto da Canada e Stati Uniti d’America, non lascia di sé un numero sufficiente di tracce sul web in modo da poter approfondire la conoscenza di questa pellicola d’avventura e azione ad alta quota voluta per il piccolo schermo del cinema domestico.

ASPETTANDO IL RE/ Su Rai 3 il film tratto dal libro di Dave Eggers

Protagonista della pellicola è la bella Allison McAtee, un’attrice che è comparsa anche in ‘Iron Man’ con una piccola particina nel primo della saga Marvel forse più amata dopo ‘The Avengers’, oppure in ‘The Killing Floor – Omicidio ai piani alti’, al fianco di Marc Blucas e in tutta una serie di film horror e thriller ancora in fase di traduzione per il circuito italiano, già presenti in quello francese o nei cinema che non richiedono traduzioni locali ma solo sottotitoli. Al suo fianco il bello e talentuoso Marc Herrmann, anch’esso più che altro dedito al cinema televisivo, molti spettatori lo ricorderanno nei passaggi sui nostri canali con ‘Una figlia di troppo’. Quello che manca è la giusta carica di suspence.

LE INDAGINI DI ALLIE ADAMS: NOZZE MORTALI/ Su Rai 2 la serie tedesca di successo

Follia ad alta quota, la trama del film

E ora andiamo a leggere da vicino la trama di Follia ad alta quota. Protagonista della pellicola è una bella e fatale, quasi una sorta di mantide religiosa, istruttrice di volo. Nella trama si sviluppa l’ossessione della donna per un giovane allievo che troverà non l’amore, come lei vorrebbe, alle alte quote, ma il timore di essere ucciso se non soddisferà la sua mistress in versione insegnante alla cloche.

LEGGI ANCHE:

KATIE FFORDE CONFLITTO D'AMORE/ Su Rai 1 la saga dell'erede di Rosamunde Pilcher

© RIPRODUZIONE RISERVATA